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Трампу нашли работу в случае поражения на выборах
22 сентября 2020, 14:50 • 194 • Политика
Президент США мог бы начать новую жизнь в России
Предвыборная борьба в США складывается пока не в пользу действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Его соперник-демократ Джо Байден на фоне кризиса из-за коронавируса имеет более высокие рейтинги.
Впереди еще очные дебаты кандидатов в президенты, которые могут изменить взгляды американцев. Но если Трамп проиграет, он вполне может найти себя на новом поприще. В частности, его готовы принять на работу в RT.
На сайте телеканала выложили видеоролик, на котором изобразили, как могла бы сложиться жизнь 45-го президента Америки в случае проигрыша на выборах 3 ноября 2020 года. Он мог бы переехать в Россию, ежедневно гулять вдоль Кремля, разоблачать фейковые новости по телевизору, неплохо зарабатывать и быть счастливым.
"Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением",
- сообщили в RT.
Ранее Москву обвинили в том, что она вновь подыгрывает Трампу на выборах, распространяя ложь о психическом здоровье его соперника Байдена.Сам Трамп заявляет, что уже слышать не может про Россию.
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