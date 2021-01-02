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Трампу нанесли удар: против "Северного потока - 2" заработали новые санкции

02 января 2021, 11:50  •  138 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сенату США удалось обойти вето президента на оборонный бюджет
Минувшей ночью вступили в силу ограничения против "Северного потока – 2". Сенат США принял оборонный бюджет на 2021 год, впервые преодолев вето Дональда Трампа.
Напомним, американский президент наложил вето на проект оборонного бюджета страны, в который также были включены новые санкции против российского и турецкого газопроводов. Его не устраивало, что документ не предусматривает пункты о кибербезопасности. Глава США называл его "подарком" России и Китаю.
В итоге за принятие проекта оборонного бюджета на 2021 год проголосовали более двух третей членов верхней палаты. За весь период своего президентства Дональд Трамп накладывал вето на законопроекты девять раз, однако этот случай стал первым, когда сенату удалось обойти решение президента, передает РИА "Новости".
Сам пока еще действующий президент назвал действие сената позором. Об этом он написал в своем "Твиттер".
Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021
"Наш республиканский сенат попросту упустил возможность избавиться от статьи 230, дающей безграничные полномочия большим техническим компаниям. Позор!!! Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, $600, а не $2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Несправедливо или неумно!", – заявил он.
Также оборонный бюджет предусматривает дополнительные поставки оружия на Украину, запрет на сотрудничество российских и американских военных и новые санкции против Турции из-за покупки российский ЗРК С-400.
Однако, как полагают американские эксперты, Россия сможет обойти новые рестрикции против "Северного потока – 2".

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