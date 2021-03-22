Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте

Экс-президенту США Дональду Трампу хватило всего четырёх слов, после - зал потонул в диком хохоте.

Речь идёт о выступлении бывшего главы Штатов, которое опубликовали в TikTok. Очевидно, что Трамп не смог пропустить инцидент со своим противником, нынешним президентом США Джо Байденом, который упал, когда поднимался по трапу самолёта.

"Я смотрел, как Джо Байден идёт по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл", - сказал Трамп, после чего аудитория взорвалась диким смехом.

Добавим, что падение американского президента Джо Байдена насмешило сына его предшественника Дональда Трампа. Трамп-младший иронично указал на "отличную форму президента", что звучит как "tip top shape". Он наглядно опроверг официальную версию инцидента.

Официальная версия Белого дома о том, что падению Байдена поспособствовал "сильный ветер", очень насмешила Дональда Трампа-младшего.

"Да, ветер!" - написал он иронично в своём Twitter, добавив так же иронично, что "президент [находится] в отличной форме".

Он также прикрепил к посту сводку метеорологической службы, согласно которой скорость ветра в момент падения Байдена составляла 6 м/с.