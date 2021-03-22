Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Главная / Политика

Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте

22 марта 2021, 13:10  •  538 • Политика
Экс-президенту США Дональду Трампу хватило всего четырёх слов, после - зал потонул в диком хохоте.
Речь идёт о выступлении бывшего главы Штатов, которое опубликовали в TikTok. Очевидно, что Трамп не смог пропустить инцидент со своим противником, нынешним президентом США Джо Байденом, который упал, когда поднимался по трапу самолёта.
"Я смотрел, как Джо Байден идёт по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл", - сказал Трамп, после чего аудитория взорвалась диким смехом.
Добавим, что падение американского президента Джо Байдена насмешило сына его предшественника Дональда Трампа. Трамп-младший иронично указал на "отличную форму президента", что звучит как "tip top shape". Он наглядно опроверг официальную версию инцидента.
Официальная версия Белого дома о том, что падению Байдена поспособствовал "сильный ветер", очень насмешила Дональда Трампа-младшего.
"Да, ветер!" - написал он иронично в своём Twitter, добавив так же иронично, что "президент [находится] в отличной форме".
Он также прикрепил к посту сводку метеорологической службы, согласно которой скорость ветра в момент падения Байдена составляла 6 м/с.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



538
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
22 марта 2021, 00:20
"Пожалуйста, знайте": Рассекречены письма американцев Путину после дерзости Байдена
22 марта 2021, 02:10
Испытано Путиным: Обнаружено отличное место для дебатов. "Чего Байден мнётся?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
17 марта 2021, 17:40
"Это что? Это как? Сам-то понял, что сказал?": Байден одним словом взбесил русский народ
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.