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Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 13:10 • 538 • Политика
Экс-президенту США Дональду Трампу хватило всего четырёх слов, после - зал потонул в диком хохоте.
Речь идёт о выступлении бывшего главы Штатов, которое опубликовали в TikTok. Очевидно, что Трамп не смог пропустить инцидент со своим противником, нынешним президентом США Джо Байденом, который упал, когда поднимался по трапу самолёта.
"Я смотрел, как Джо Байден идёт по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл", - сказал Трамп, после чего аудитория взорвалась диким смехом.
Добавим, что падение американского президента Джо Байдена насмешило сына его предшественника Дональда Трампа. Трамп-младший иронично указал на "отличную форму президента", что звучит как "tip top shape". Он наглядно опроверг официальную версию инцидента.
Официальная версия Белого дома о том, что падению Байдена поспособствовал "сильный ветер", очень насмешила Дональда Трампа-младшего.
"Да, ветер!" - написал он иронично в своём Twitter, добавив так же иронично, что "президент [находится] в отличной форме".
Он также прикрепил к посту сводку метеорологической службы, согласно которой скорость ветра в момент падения Байдена составляла 6 м/с.
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