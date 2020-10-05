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Трампу хуже? Журналисты узнали о новых симптомах у президента США
05 октября 2020, 21:50 • 53 • В мире
Состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа ухудшилось, у него появились кашель и температура, выяснили американские журналисты.
Состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа ухудшилось. По информации американской прессы, у него появились новые симптомы. В частности, передаёт Vanity Fair, у 74-летнего президента США появились температура и кашель.
Об изменениях в самочувствии лидера страны сообщили в СМИ источники из Республиканской партии, передаёт издание. При этом у супруги Трампа Мелании таких серьёзных симптомов нет.
Судя по утечкам из окружения, в администрации президента беспокоятся о здоровье 74-летнего Трампа. При этом официально в Белом доме эти слухи не подтверждают. Как заявил СМИ руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз, президент не только в хорошем настроении, но и очень энергичен.
Кроме того, отметила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, Трамп намерен выступить с обращением к народу США.
"Мы изучаем ряд способов, как это сделать, но он хочет поговорить с американским народом… Этот человек любит американский народ, любит общаться с ним напрямую, и ничто не остановит", - сказала она.
Ранее 2 октября стало известно, что Трамп вместе с женой заразились коронавирусом.
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