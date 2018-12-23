Трампу больше не верит даже Пентагон

Объявленный Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии привел к очередному витку правительственного кризиса в США. Теперь пост покидает глава Пентагона Мэттис, который убежден, что президент фактически «слил» Ближний Восток в угоду российским интересам

Министр-русофоб хлопнул дверью

19 декабря, за день до большой пресс-конференции Владимира Путина, Дональд Трамп объявил о том, что американцы начнут вывод войск из Сирии, где они находились с 2014 года. Американская интервенция заключалась в основном в нанесении ракетно-бомбовых ударов по сирийской территории в коалиции с ВВС еще почти 70 стран.

Основной декларируемой целью США был разгром «Исламского государства» *, хотя на самом деле американцы ставили перед собою сугубо политическую цель — свергнуть Башара аль-Асада. И это бы удалось, если не вмешательство России, которая в 2015 году также вступила в сирийскую войну, а тоже декларировала своей целью победу над ИГИЛ. Главную задачу Вашингтону реализовать не удалось, но американцы добились усиления курдов, которые сумели создать на севере Сирии de facto собственное государство.

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Когда же в «сирийском клубке» оказались завязаны интересы и других держав региона, в том числе Турции и Ирана, американские политики недвусмысленно стали заявлять, что цель военного присутствия США — противостоять их интересам. Скажем, в сентябре бывший посол, а ныне представитель Госдепартамента по сирийскому взаимодействию Джеймс Джеффри объявил: США не покинут Сирию, даже после поражения «Исламского государства»… чтобы противостоять Ирану.

Такую же позицию разделял и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон: по его словам, американские войска не покинут территорию Сирию «до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами иранских границ».

Специальный посланник администрации по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк также сказал журналистам на прошлой неделе, что американские силы останутся в Сирии, дабы закрепить свои военные достижения.

Но, как видно, Дональд Трамп не очень-то слушает своих советников, раз уж решил завершить американскую интервенцию. И не только в Сирии, но и в Афганистане, откуда уже с января должна быть выведена половина контингента (7 из 14 тысяч военнослужащих). И все это без каких-либо попыток политического урегулирования, да еще и под заявления Трампа об окончательной и безоговорочной победой над «Исламским государством».

Потому неудивительно, что после заявления президента хлопнули дверью и спецпосланник Бретт Макгурк, и министр обороны Мэттис, с которым на протяжении двух лет работы у Трампа отношения складывались далеко не гладко.

Мэттис критиковал многие сумасбродные президентские инициативы, среди которых усиление группировки войск близ границы с Мексикой, приостановка совместных военных учений с Южной Кореей (как жест доброй воли в адрес Северной Кореи), создание Космических войск… Не в восторге он был и от жесткого тона, которым Трамп разговаривал с лидерами крупнейших союзнических держав, — от Великобритании до Германии.

Вот и заявление Трампа о выводе войск из Сирии американские союзники встретили с недоумением. Например, министр обороны Франции Флоренс Парли написала в своем Твиттере: «ДАИШ (ИГИЛ — ред.) до сих пор не стерт с карты. Последние очаги этой террористической организации должны быть окончательно разгромлены военными средствами». Французский военный контингент численностью тысячу военнослужащих остается в Сирии.

Ситуацию на Ближнем Востоке «Свободная пресса» обсудила с нашим постоянным экспертом, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным.

«СП»: — Как вам кажется, почему Трамп все же принял решение выводить войска из Сирии вопреки русофобской позиции своих советников?

-Трамп давно собирался уйти из Сирии, и в конце года принял правильное решение. Давайте вспомним, что вводил американские силы не он, а Барак Обама, который при этом считался «миротворцем» и даже получил (правда, так никто и не понял, за что) Нобелевскую премию мира.

Вы правы, что не все в США согласны с важными переменами в ближневосточной политике Белого дома. Ушел в отставку спецпредставитель США по борьбе с «Исламским государством», уходит в отставку и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Но хочется верить, что это будет способствовать приходу в правительство новых реалистически мыслящих политиков.

Политический класс США в последнее время взял курс на конфронтацию с Россией в самых разных областях. Отход от этого на сирийском направлении воспринимается большинством американского истеблишмента в штыки. Я думаю, желание Мэттиса уйти в отставку связано с этим. Но с позиции России вывод американских сил из Сирии показывает, что наша политика в этой стране оказалась успешной и эффективной.

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«СП»: — А мог повлиять на Трампа турецкий президент, после разговора с которым и было озвучено решение о выводе войск?

— Вполне естественно, что перед принятием такого ответственного решения Трамп переговорил по телефону с Реджепом Эрдоганом. Ведь, несмотря на все разногласия, Турция остается стратегическим партнером США в регионе. И Турция определенно выиграет от решения Трампа. Это совершенно очевидно. Ее позиции в Идлибе усилятся, и Турция усилит свое давление на курдские вооруженные формирования в Сирии.

«СП»: — Что теперь будет с курдами, которых поддерживали США?

— У курдов сейчас сложное положение: курдская автономия в Сирии не нужна ни Асаду, ни Эрдогану, а прагматичного Трампа она просто не интересует. Кстати, американцы и в прошлом часто бросали своих союзников на произвол судьбы: достаточно, вспомнить их отказ от поддержки Южного Вьетнама в его противостоянии с Северным.

Я знаю, что сирийские курды уже обратились с призывом о поддержке к Эманюэлю Макрону. Хотя с курдами не все так ясно: Дамаск может в принципе использовать их для выдавливания турок из Сирии, а это для сирийцев важное обстоятельство.

«СП»: — Какую позицию США теперь займут по поводу судьбы Асада?

— Безусловно, закулисные переговоры с правительством Асада американцы негласно вели уже давно и ведут сейчас. Похоже, сегодня мы просто наблюдаем переход количества в качество. Я имею в виду, что уход американцев из Сирии открывает реальную перспективу восстановления полного сирийского суверенитета над территорией страны. И всем заинтересованным наблюдателям очевидно, что Асад остается единственным авторитетным в стране лидером, выстоявшим в жестокой схватке за выживание.

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* Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.