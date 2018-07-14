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Трампов ковчег

14 июля 2018, 01:39  •  55 • Карикатуры

На саммите НАТО президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран-членов альянса увеличить расходы на оборону. Ряд стран раскритиковали заявление американского президента. В частности, Италия и Чехия требование Трампа выполнять отказались.

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