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Трампов ковчег
14 июля 2018, 01:39 • 55 • Карикатуры
На саммите НАТО президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран-членов альянса увеличить расходы на оборону. Ряд стран раскритиковали заявление американского президента. В частности, Италия и Чехия требование Трампа выполнять отказались.
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