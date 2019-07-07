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Трамп объяснил бои американской армии за аэропорты в XVIII веке. Получилось нескладно
07 июля 2019, 19:09 • 75 • Политика
Трамп объяснил свои слова о "захвате аэропортов" в XVIII веке. Получилось нескладно - он говорил о неисправном суфлере, дожде и своем идеальном знании текста выступления...
Президент США Дональд Трамп попытался объяснить, откуда в его речи взялись сражения участников Американской войны в аэропортах, датированные XVIII веком. Комментарий Трампа цитирует NBC. Если быть совсем точными, Трамп говорил, что континентальная армия разрушала бастионы и занимала аэропорты в конце XVIII века...
Объясняя свой промах, президент США отметил, что во время речи ему было трудно читать с суфлера. Шел дождь, он и помешал быть точным Дональду Трампу. А прямо на середине предложения устройство якобы и вовсе перестало работать.
"Он работал, а потом перестал. Я и так отлично знал всю речь, так что справился и без него", - сказал президент США.
К слову, Трамп подчеркивает, свою речь он и так знал на "отлично" и справился бы без суфлера. На этом комментарий был окончен. Таким образом, все еще неясно - аэропорты случайно попали в речь из головы Трампа, знавшего текст выступления идеально, или затесались в проблемном суфлере случайно?
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