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Трампа заткнули во время заявления о фальсификациях на выборах

06 ноября 2020, 12:10  •  21 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американские СМИ уже прислуживают новому хозяину Белого дома
Президенту США Дональду Трампу не дали рассказать американцам о фальсификации на выборах. Ведущие средства массовой информации просто прекратили трансляцию его выступления, когда он начал говорить о махинациях в поддержку кандидата от демократов Джо Байдена.
"Мы прерываем трансляцию, поскольку то, что президент США сейчас говорит, в основном, не соответствует действительности",
– заявили в эфире телеканала CNBC. Аналогично поступили ABC, CBS, NBC, USA Today. На канале MSNBC брифинг Трампа не только прекратили показывать, но и стали давать в эфир противоположную информацию. "Мы поправляем президента", – пояснил ведущий. А на CNN и вовсе назвали Трампа лжецом: "Он просто клевещет", – заявил ведущий телеканала.
На первом официальном брифинге после голосования действующий глава Белого дома обвинил Демократическую партию в подтасовке результатов и махинациях с бюллетенями, а ведущие американские СМИ – в манипулировании данными соцопросов. По словам Трампа, он выиграл выборы, но сейчас его и всех сторонников республиканцев пытаются лишить победы.
Ранее судебные наблюдатели выявили почти 2 млн "лишних" бюллетеней, которые были выданы американцам.
По последним данным, лидером президентской гонки в США является Байден.

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