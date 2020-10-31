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Трампа засунули в мусорный контейнер: Музей мадам Тюссо устроил провокацию в преддверии выборов

31 октября 2020, 07:30  •  79 • Политика
Музей мадам Тюссо выбросил в мусорку восковую фигуру Трампа перед выборами. "Мы, музей мадам Тюссо в Берлине, хотели в целях предосторожности убрать восковую фигуру Дональда Трампа", - гласит официальный комментарий.
Президента США Дональда Трампа символически выкинули в мусорный контейнер. Политическую акцию устроил Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине, сообщает немецкий журнал Stern.
Филиал знаменитого британского музея поместил восковую фигуру президента США в мусорный контейнер, набитый мешками с мусором. Также из контейнера торчат плакаты, символизирующие сообщения Трампа в Twitter. На них написаны "любимые фразы" американского лидера: "Вы уволены", "Фейковые новости", "Я люблю Берлин". Кроме того, в мусорке также лежит знаменитая красная кепка с лозунгом Трампа: "Сделаем Америку великой снова". А на самом контейнере присутствует наклейка с надписью: "Выкинь Трампа, сделай Америку великой снова".
В музее утверждают, что это акция якобы не носит политический характер. А новая экспозиция якобы является символическим представлением выборов в США.
Мы, Музей мадам Тюссо в Берлине, хотели в целях предосторожности убрать восковую фигуру Дональда Трампа, - говорится в комментарии музея.
Ранее фигура Трампа находилась среди других восковых копий президентов США. В берлинском Музее мадам Тюссо заявили, что если Трамп победит на выборах, его вернут на место, а если проиграет - оставят в мусорном баке.
Напомним, что выборы президента США должны состояться уже 3 ноября. Однако оглашение результатов может затянуться из-за изменений в процедуре, связанных с пандемией COVID-19.

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