Трампа засунули в мусорный контейнер: Музей мадам Тюссо устроил провокацию в преддверии выборов

Президента США Дональда Трампа символически выкинули в мусорный контейнер. Политическую акцию устроил Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине, сообщает немецкий журнал Stern.

Филиал знаменитого британского музея поместил восковую фигуру президента США в мусорный контейнер, набитый мешками с мусором. Также из контейнера торчат плакаты, символизирующие сообщения Трампа в Twitter. На них написаны "любимые фразы" американского лидера: "Вы уволены", "Фейковые новости", "Я люблю Берлин". Кроме того, в мусорке также лежит знаменитая красная кепка с лозунгом Трампа: "Сделаем Америку великой снова". А на самом контейнере присутствует наклейка с надписью: "Выкинь Трампа, сделай Америку великой снова".

В музее утверждают, что это акция якобы не носит политический характер. А новая экспозиция якобы является символическим представлением выборов в США.

Мы, Музей мадам Тюссо в Берлине, хотели в целях предосторожности убрать восковую фигуру Дональда Трампа, - говорится в комментарии музея.

Ранее фигура Трампа находилась среди других восковых копий президентов США. В берлинском Музее мадам Тюссо заявили, что если Трамп победит на выборах, его вернут на место, а если проиграет - оставят в мусорном баке.

Напомним, что выборы президента США должны состояться уже 3 ноября. Однако оглашение результатов может затянуться из-за изменений в процедуре, связанных с пандемией COVID-19.