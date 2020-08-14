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Трампа заметили на Красной площади. "Ждёт" понятно кого
14 августа 2020, 15:45 • 113 • Политика
На Красной площади в Москве неожиданно заметили... президента США Дональда Трампа. "Трамп приехал и ждёт", - пишут в соцсетях, публикуя фотодоказательства.
В Сети появились снимки Дональда Трампа, который, очевидно, всё-таки решил приехать в Москву. Американского президента запечатлели на Красной площади, на фоне собора Василия Блаженного. Рядом с ним заметили незнакомого мужчину и подростка.
Несколько снимков разместил у себя в Телеграм-канале журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. "Трамп приехал и ждёт", - подписал он фотографии. На них действительно можно увидеть, что человек, удивительно похожий на американского лидера, рассматривает что-то на брусчатке Красной площади. Очевидно, ждёт Владимира Путина?
Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175
Впрочем, при ближайшем рассмотрении можно понять, что на фото - двойник Трампа. Его выдаёт дешёвое пальто, кроме того, он значительно выше своего "оригинала" и намного худее. Тем не менее появление такого колоритного персонажа вызвало немалый шок у пользователей соцсетей.
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