Трампа вывел из себя новый вброс о России: Разведка США публично "сдулась"

Трамп выступил с заявлением о том, что информация о сотрудничестве России с талибами в Афганистане, появившаяся ранее в The New York Times со ссылкой на спецслужбы и в том числе разведку США, не соответствует действительности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Разведка только что сообщила мне, что они не смогли признать эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили её мне или вице-президенту", - написал он.

Он отметил, что, вероятно, это ещё одна сфабрикованная мистификация России, с помощью "fakenews", с целью выставить республиканцев в плохом свете. При этом его пост сопровождался множеством восклицательных знаков, вероятно, говорящих о раздражении Трампа очередными вбросами.

Фото: Скриншот Twitter/Дональд Трамп

Напомним, ежедневное издание The New York Times опубликовало статью, в которой заявляется, что Россия якобы тайно предлагала сторонникам "Талибана" (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане и что к такому выводу пришли спецслужбы США. Авторы материала сделали подобное заявление, ссылаясь на свои источники.

Отмечалось, что разведка США основывалась на информации, полученной на допросах захваченных террористов и преступников. Каким именно способом были оплачены убийства и какова была их цена, источники газеты не уточнили. NYT конкретизирует, что действия России, указанные в материале, относятся к 2019 году. Источник газеты отмечал, что в 2019 году в Афганистане погибло 20 американских военных, но кто из них был убит ради получения вознаграждения от России, неизвестно.

При этом посольство России в США уже выступило с жёстким заявлением в адрес американского издания, а также властей США.