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Трампа уличили в заискивании перед Путиным из-за "сговора" Москвы с боевиками

01 июля 2020, 18:00  •  59 • Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Демпартия требует заслушать сводки американской разведки
В США разгорается скандал из-за публикации в местных СМИ информации о якобы предложенных Россией деньгах талибским боевикам за ликвидацию в Афганистане солдат Пентагона. На этот раз обличительная статья вышла в Politico.
В материале утверждается, что поскольку президент США Дональд Трамп, которому еще в феврале этого года на стол положили некие разведданные о "предполагаемых российских щедротах", продолжает как ни в чем не бывало контактировать с Москвой, значит он преклоняется перед своим коллегой из РФ Владимиром Путиным.
Представители Демпартии напомнили, что хозяин Белого дома с доклада разведки неоднократно заявлял о необходимости вернуть Россию в "Большую семерку" и разговаривал с Путиным по телефону.
Издание отмечает, что накануне для Трампа был проведен брифинг, на котором лидера нации проинформировали по поводу данных, появившихся в публичном пространстве из-за "безответственного поведения" The New York Times. В своей очередной статье это издание написало, что американская разведка США перехватила некие денежные переводы несуществующего ГРУ террористам запрещенной в РФ организации "Талибан".
По словам представителя главы государства Кейли Макэнани, президенту не доложили об истории с Россией и афганскими боевиками, т.к. от него не требовалось принять "стратегическое решение". Более того, между разведслужбами США не было согласия о достоверности таких сведений, сообщает "Интерфакс". Макэнани подчеркнула, что опубликованная в СМИ информация от разведчиков все еще проверяется.
Теперь демократы требуют провести новый брифинг и обнародовать разведданные.

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