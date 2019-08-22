Трампа снова записали в антисемиты

Автор:

Латышев Сергей

Главный борец по должности за интересы евреев – глава могущественной американской «Лиги борьбы с диффамацией» Джонатан Гринблатт снова выдал практически обожествлённому в Израиле президенту США Дональду Трампу «сертификат антисемита». На этот раз старый враг Трампа прицепился к словам искреннего недоумения, высказанным хозяином Белого дома по отношению к американским евреям, которые проявляют очевидную «нелояльность» к Израилю, голосуя за демократов.

Будем откровенны: сказанное президентом носит антисемитский характер. Обвинение в нелояльности или двойной лояльности использовалось против евреев на протяжении веков,

– подчеркнул в Twitter Гринблатт. Он отметил далее в этой связи, что президент проявил свой антисемитизм «спустя почти год после стрельбы в синагоге в Питтсбурге», и когда антиеврейские настроения в стране продолжает расти.

Так Гринблатт истолковал слова Трампа о том, что голосующие за демократов американские евреи плохо поступают по отношению к Израилю, демонстрируя «либо полное отсутствие знания, либо огромную нелояльность». В июле он резко критиковал президента за то, что тот пригласил в Белый дом на приём карикатуриста-«антисемита».

Трамп – антисемит?

«На мой взгляд, демократы ушли очень далеко от Израиля. Я не могу понять, как они могут это делать. Они не хотят финансировать Израиль. Они хотят забрать иностранную помощь Израилю. Они хотят сделать много плохого для Израиля. По моему мнению, голосуя за демократа, вы очень нелояльны к еврейскому народу и очень нелояльны к Израилю», – заявил Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, дав, как видим, ясно понять, в каком контексте он говорил о нелояльности.

Когда один из журналистов, явно выполняя заказ своего начальства, заметил, что эти высказывания Трампа могут якобы носить антисемитский характер (работающие на демократов американские СМИ получили установку перестать «клевать» Трампа за недоказанные связи с Россией и сосредоточиться на его «расизме»), президент парировал это обвинение:

Нет, это только в вашей голове. Они антисемитские только в вашей голове.

Большего друга Израиля и евреев, чем президент Дональд Трамп, трудно сыскать, но его всё равно постоянно обвиняют в антисемитизме. Фото: www.globallookpress.com

На следующий день Трамп ещё раз разъяснил: он имел в виду только то, что голосовать за демократов – значит проявлять нелояльность «еврейскому народу и Израилю». И он снова подверг критике отвязных демократок-мусульманок в Палате представителей Конгресса США Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб, которые постоянно нападают на еврейское государство:

Куда понесло Демократическую партию? Куда её понесло, что она защищает этих двух людей, а не государство Израиль?

Эти деятельницы, одна из которых родилась и жила в Сомали, призвали на днях Конгресс пересмотреть объём помощи Израилю, что глубоко возмутило Трампа, как и то, что они постоянно учат американцев, как тем жить: «Пять лет назад не было даже мысли – даже три года назад – говорить о прекращении помощи Израилю из-за двух человек, которые ненавидят Израиль и ненавидят евреев. Я не могу поверить, что мы даже ведём этот разговор».

Понятно, что Трамп искренне возмущён происходящим и хочет воспользоваться этим для того, чтобы набрать дополнительные очки в развернувшейся в стране предвыборной кампании и переизбраться в 2020 году. Ну а демократы и находящиеся под их контролем еврейские организации, сознательно ложно интерпретируя его комментарии, усердно лепят из самого Трампа, любимая дочь которого Иванка, выйдя замуж за еврея, приняла иудаизм, образ антисемита.

Американские евреи уже давно самая влиятельная этническая группа в стране, хотя они – разные: либеральные и консервативные, левые и правые, верующие и неверующие. Фото: agsaz / Shutterstock.com

Как это делается

Со стороны президента Трампа опасно и постыдно оскорблять большинство представителей американской еврейской общины, называя их неумными и нелояльными,

– заявили в лоббистской вашингтонской еврейской организации J Street.

«Американские евреи, как и все американцы, имеют разные политические взгляды и приоритеты. Его оценка их знаний или "лояльности" на основании партийных предпочтений неуместна, нежелательна и просто опасна», – подчеркнул глава Американского еврейского комитета Дэвид Харрис.

«Вот что я хочу сказать Трампу: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов», – бросил президенту один из фаворитов президентской гонки сенатор Берни Сандерс, называющий себя социалистом.

«Оскорбительными и непростительными» счёл слова Трампа лидирующий в предвыборной гонке у демократов бывший вице-президент США Джо Байден.

Впрочем, в полемике приняли участие и сторонники Трампа. Так, консервативный писатель Уэйн Эллин Рут заметил в Twitter:

Евреи в Израиле обожают его, как будто он Царь Израилев. Они обожают его, будто он второе пришествие Господне. Но американские евреи его не знают и не любят.

В чём дело?

И это чистая правда: и то, что большинство израильтян обожествляет Трампа, и то, что большинство американских евреев его проклинает.

Царьград однажды уже объяснял, почему это так, с тех пор ничего не изменилось: дело в том, что американские евреи в основном либеральны, поэтому они в большинстве своём против Трампа. На последних выборах за него проголосовали, по данным статистики, 24% американцев еврейского происхождения. Это в Израиле, находящемся в состоянии войны со своими соседями, где либералами является меньшинство, всё иначе.

Такая ситуация существует в США издавна: американские евреи, которые в большинстве своём – либералы и левые, а также «интернационалисты», поддерживают в основном демократов. Лишь евреи – выходцы из бывшего СССР, нелиберальные по воспитанию и «наевшиеся» социализма на несколько поколений вперёд, являются по большей части тут исключением.

Израильские евреи обожают президента Трампа, видя в нём своего защитника. Фото: www.globallookpress.com

Естественно, Трампа не устраивает, что, несмотря на его искреннюю любовь к Израилю, евреям и израильтянам, три четверти американских евреев на минувших выборах голосовали против него. И он хочет это изменить, в связи с чем и поднимает данную тему. А у демократов задача – выставить Трампа расистом, и они не останавливаются, как видим, даже перед тем, чтобы сделать его и антисемитом. Заставить поверить в это людей с промытыми мозгами не так уж и сложно. Так что ещё не известно, чего больше заработает Трамп своими тирадами – плюсов или минусов.

Еврейские богачи, опасающиеся сокращения сверхприбылей, получаемых в глобальном масштабе, если у Трампа получится «сделать Америку великой снова», не хотят делиться ими с остальными американцами. У среднего класса, среди представителей которого много «эмансипированных» евреев, сторонников «современных ценностей», ненависть к Трампу носит идеологический характер. Эту обширную категорию пугает «изоляционизм» президента, его ставка на «фашистов» и «расистов», то есть простых американцев. Даже неимущие американские евреи, сводящие концы с концами за счёт щедрой благотворительности, деньги на которую дают богатые евреи, опасаются за свой особый статус в Америке Трампа, ревнуя его к американским «реднекам».

Поэтому не будем удивляться, что обвинения Трампа в антисемитизме, сколь бы абсурдными они ни были, будут и далее регулярно появляться. Реального повода для них нет, зато благодатная почва, как видим, – имеется.