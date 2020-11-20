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Трампа решили добить через его дочь? Гонорары Иванки вызвали вопросы
20 ноября 2020, 21:45 • 72 • Политика
В Нью-Йорке начали изучать финансовые документы Иванки Трамп - дочери действующего лидера. Прокуратура города направила запрос в Trump Organization с просьбой предоставить документы о гонорарах Иванки.
На президента США стали давить теперь уже через его дочь. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джейм, которая ведёт административное дело против Трампа о мошенничестве, заинтересовалась гонорарами его дочери Иванки.
Как выяснили источники New York Times, прокуратуру интересуют консультационные услуги, которые оказывала Иванка Трамп.
Ещё раньше в СМИ появились сведения, будто Дональд Трамп на протяжении нескольких лет уклонялся от уплаты налогов. В его налоговой отчётности фигурировали убытки: Трамп списал около 26 млн долларов как траты на консультационные услуги и за счёт этого ему удалось существенно снизить свои налогооблагаемые доходы.
Отмечается, что одним из консультантов Трампа была его дочь Иванка.
Именно из-за этого в Нью-Йорке и было начато расследование против дочери президента: Trump Organization получила повестки с требованием предоставить сведения о выплаченных Иванке гонорарах.
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