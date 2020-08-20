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Трампа посчитали плохим защитником США от России
20 августа 2020, 12:00 • 11 • В мире
Экс-госсекретарь США Джон Керри посчитал президента Дональда Трампа плохим защитником Америки от России. "Он не будет защищать нашу страну, - считает Керри. - Он не знает, как защитить нашу армию".
По мнению экс-госсекретаря США Джона Керри, чьё мнение приводится на сайте предвыборного съезда демократов, действующий глава государства Дональд Трамп, мол, плохой защитник Америки от России.
В ход пошла и американская мантра о "вмешательстве" Москвы в выборы США, а также недавнее голословное обвинение в адрес России в якобы существующем сговоре с террористами: за головы американских солдат в Афганистане русские, мол, предлагают деньги.
В адрес главы Белого дома Керри бросил обвинение в том, что тот "делает вид, будто Россия не атаковала наш избирательный процесс". Кроме того, экс-госсекретарь США заявил о бездействии Трампа и в том, что России предлагает вознаграждение за американских военных.
"Он не будет защищать нашу страну, - уверен Керри. - Он не знает, как защитить наши войска".
По мнению бывшего главы Госдепа, единственный человек, в защите которого Трамп заинтересован, - это только он сам.
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