Трампа не надо: Лукашенко предупредил Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал главу МИД Польши Яцека Чапутовича воздержаться от создания «лишних баз» на польской территории, сообщает агентство БЕЛТА.

«Мы с вами [поляками] воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будет отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать»,

– заявил белорусский глава. Лукашенко подчеркнул, что «с соседями надо жить хорошо».

31 октября Лукашенко, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Минск отреагирует на размещение «Форта Трамп» в Польше.

«Если в Польше политики заявляют, что готовы тратить миллиарды долларов для того, чтобы разместить там американское оружие и ввести батальоны американцев, создать некий «Форт Трампа»… мы, конечно же, реагируем…», — подчеркнул глава страны.

Еще 1 ноября замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия и Белоруссия имеют все военно-технические возможности, чтобы ответить на размещение постоянной американской военной базы в Польше.

Как сообщает ФАН, Грушко подчеркнул, что этих возможностей хватает для эффективного и недорогого ответа на «Форт Трамп».

Военный обозреватель Виктор Литовкин в свою очередь обвинил Польшу в эскалации напряжения в Восточной Европе, передает НСН.

«В данном случае это польские амбиции, поляки хотят стать страной номер один в НАТО, что они святее папы [Римского], что они самые главные защитники демократии в Европе и верные проводники американской политики на старом континенте. Да, это провоцирует гонку вооружений, как и выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что группировка НАТО на границах с Россией обладает возможностями для применения ядерного оружия.

«Гадать на кофейной гуще я не хочу, я не сотрудник Генерального штаба. Но я думаю меры достаточные для того, чтобы ни у кого не появилась мысль прощупать наши военные возможности», — подытожил Литовкин.

В начале октября министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью газете «Коммерсант» рассказал о перспективах создания военной базы вооруженных сил США. По его словам, обновленная база в Польше должна появиться весной 2019 года. Чапутович добавил, что большое влияние на создание «Форта Трамп» окажут решения конгресса, Пентагона и администрации президента США. Также он отметил, что для того, чтобы расширить и адаптировать уже существующие военные базы НАТО, Польше необходимы денежные вложения в инфраструктуру.

Посол России в Минске Михаил Бабич спустя две недели после этого пообещал, что Россия защитит Белоруссию, если на последнюю будет совершено нападение. Это заявление дипломат сделал на фоне планов Варшавы и Вашингтона разместить военную базу «Форт Трамп» на востоке Польши. По его словам, это «тревожный фактор», которым нельзя пренебрегать. Россия же наращивает усилия по безопасности «адекватно развивающейся обстановке». По словам посла, у Москвы и Минска «абсолютное взаимопонимание» по части защиты своих границ.

Американский лидер Дональд Трамп по итогам сентябрьских переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой сообщил, что Вашингтон обдумывает возможность размещения военной базы в Польше. Варшава, в свою очередь, готова заплатить за этот объект «миллиарды долларов».

При этом большинство поляков не одобряет идею создания на территории страны базы Соединенных Штатов под названием «Форт Трамп». Об этом свидетельствуют итоги исследования IBRIS, опубликованного в Rzeczpospolita. Согласно результатам опроса, 61,5% респондентов отрицательно относятся тому, что в названии американской базы будет присутствовать имя нынешнего американского президента Дональда Трампа. Эту идею поддержали 11,5%, у остальных участников опроса нет ответа на соответствующий вопрос.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и вовсе заявил, что не видит необходимости в усилении военного присутствия Соединенных Штатов Америки в Польше.