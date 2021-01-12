Трампа едва не свергли: В Конгрессе идут бои за право отстранить президента США

В понедельник, 11 января, президента США Дональда Трампа попытались отстранить от должности в связи с "недееспособностью", но республиканцы в Конгрессе не позволили это сделать. Подробности случившегося сообщает Associated Press.

Речь идёт о попытке принять в парламенте США резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства от должности, так как тот является "недееспособным". Демократы в Конгрессе хотели одобрить документ без проведения поимённого голосования, но республиканцы заблокировали это предложение.

Тем не менее противники Трампа не намерены сдаваться. Во вторник, 12 января, назначено поимённое голосование за документ. А в среду, 13 января, пройдёт голосование за объявление импичмента президенту США.

Напомним, что это уже вторая попытка использовать процедуру импичмента против Трампа. Прошлая завершилась провалом, так как Трампа обвиняли в работе на Россию и других абсурдных вещах.