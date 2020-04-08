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Трамп знал об угрозе коронавируса ещё осенью? Разведка США предупреждала о "катастрофе" - АВС

08 апреля 2020, 23:35  •  114 • В мире
Медицинская разведка США предупреждала Белый дом о возможной "катастрофе", связанной с новым китайским вирусом, ещё в ноябре 2019 года. Это стало понятно из отчёта ведомства, оказавшегося в распоряжении журналистов ABC News.
Американская разведка говорила Белому дому об угрозе коронавируса и его возможном разрушительном воздействии на экономику страны ещё в ноябре прошлого года.
Это следует из отчёта Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Пентагона. Этот документ оказался в распоряжении ABC News.
Спецслужбы высказывали опасения в связи с некой заразой, распространявшейся на тот момент в китайском городе Ухань. Они предупреждали администрацию президента США о том, что здоровье и жизни американских военных, базирующихся в Азии, могут быть под угрозой.
Кроме того, было также высказано предположение, что эффект на весь мир этот вирус способен произвести "катастрофический".
Журналисты при этом подчёркивают, что сведения из данного доклада были не раз доведены до Комитета начальников штабов вооружённых сил Соединённых Штатов и Белого дома - ещё в ноябре и затем неоднократно в декабре.
Между тем ранее издание The Washington Post писало, что впервые подобное предупреждение в администрацию президента США поступило лишь 3 января.
Напомним, число случаев коронавируса в стране уже перевалило за 400 тыс. Количество жертв COVID-19 среди американцев приближается к отметке в 13 тыс. человек.

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