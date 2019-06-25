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«Трамп ждёт возможности встретиться»: что президент США намерен обсудить на переговорах с Путиным

25 июня 2019, 11:09  •  40 • В мире
В администрации США назвали темы, которые американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке на полях саммита G20. Как заявили в Вашингтоне, главы государств могут затронуть вопросы региональной безопасности, в частности ситуацию вокруг Ирана, обстановку на Украине и Ближнем Востоке, а также проблему контроля над вооружениями. Также на повестке дня — улучшение отношений между странами. В МИД России отмечают, что переговоры лидеров в Японии, вероятнее всего, состоятся.
 
Reuters © Leonhard Foeger
 

В Вашингтоне ожидают, что на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп обсудит с российским лидером Владимиром Путиным региональную безопасность и контроль над вооружениями. Об этом в ходе телефонного брифинга заявил представитель американской администрации. При этом он отметил, что встреча не будет полноформатной.

«Президент (США. — RT) ожидает встречи с президентом Путиным на G20, — приводит ТАСС цитату высокопоставленного американского чиновника. — Ожидается, что это будет разговор, который будет сосредоточен в первую очередь на вопросах региональной безопасности, в том числе Иране, Украине, Сирии, Ближнем Востоке, они также затронут тему контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Официальной повестки нет, но это те темы, обсуждение которых ожидается».

Чиновник из администрации США также допустил, что на встрече главы государств могут обсудить ситуацию в Венесуэле. По словам представителя Белого дома, Трамп в ходе разговора с Путиным отметит недопустимость «вмешательства в выборы».

Как заявил во вторник советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, президент США ждёт встречи с российским лидером. 

«Президент Трамп ждёт возможности встретиться с президентом Путиным в Осаке (Япония) в ближайшие дни», — сказал он.

Напомним, саммит G20 в японском городе Осака пройдёт с 28 по 29 июня. 

Трамп ранее заявлял о намерении встретиться с Путиным, однако в Кремле отмечали, что официальных обращений со стороны американской администрации не поступало. Тем не менее в МИД России считают, что переговоры, вероятнее всего, состоятся.

«Исхожу из того, что такая встреча, скорее всего, состоится», — сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, состоится ли встреча лидеров, призвал дождаться начала саммита G20. При этом график встреч у Путина будет насыщенным, сообщил Песков.

«Мы продолжаем работу над графиком контактов президента, пока больше добавить нечего, — сказал он 24 июня. — Поездка будет чрезвычайно насыщенная, пятница и суббота будут чрезвычайно насыщены и многосторонними, и двусторонними встречами».

Все встречи Путина будут посвящены урегулированию международных кризисов, подчёркивал Песков. Также пресс-секретарь президента допускал, что в случае переговоров с Трампом будет затронут вопрос кибератак.

«Мы — я имею в виду и финансовые организации, и СМИ, и ведомства, и объекты критической инфраструктуры — на протяжении нескольких последних лет подвергаемся атакам, которые идут из различных западных стран, включая США. Это большая проблема, и именно поэтому Путин неоднократно предлагал Вашингтону сотрудничество в области кибербезопасности», — говорил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, США отказываются от сотрудничества в этой области. 

«Инициатива должна исходить от американской стороны»

Во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию в мае обсуждался вопрос возможной встречи Путина и Трампа на полях G20 в Японии. Тогда обе стороны подтвердили заинтересованность в этих переговорах. Однако для организации такой встречи необходимы конкретные инициативы на высшем уровне, подчёркивал Песков в эксклюзивном интервью RT.

«Да, он (Помпео. — RT) был в Сочи и даже говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, однако этого недостаточно. Такие переговоры должны быть так или иначе инициированы на официальном уровне. Поэтому встреча возможна, но ничего ещё не решено», — подчеркнул Песков. 

Последняя встреча Путина и Трампа прошла 11 ноября прошлого года в Париже. Тогда во французской столице проходили мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны и лидеры смогли пообщаться во время рабочего завтрака. Однако, как отметил Песков, они «буквально поприветствовали» друг друга.

Полноценные переговоры планировалась на предыдущем саммите G20 в Аргентине, который прошёл 30 ноября — 1 декабря 2018 года. Однако менее чем за сутки Трамп отменил встречу, лидеры лишь коротко побеседовали. В Кремле подчёркивали, что в связи с этой ситуацией дальнейшие инициативы о новых переговорах должны исходить из Вашингтона.

«В Аргентине была отменена встреча, которая уже была согласована, и была отменена менее чем за 24 часа. В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны», — сказал Песков в мае.

Единственной полноформатной встречей между Путиным и Трампом стал саммит в Хельсинки 16 июля. Несмотря на тот факт, что оба лидера отметили продуктивный характер переговоров, многие представители американского истеблишмента и СМИ раскритиковали Трампа.

Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия готова к переговорам с США. Так, в ходе интервью телеканалу НТВ, которое вышло в эфир 23 июня, президент РФ подчеркнул, что Вашингтон должен «созреть» для диалога.

«Это пускай они сами там решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождём, пока они созреют», — сказал он.

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