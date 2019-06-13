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Трамп ждёт скорой встречи с Путиным. В Кремле об этом ничего не знают
13 июня 2019, 00:24 • 39 • В мире
Президент США в очередной раз подтвердил своё желание встретиться с российским лидером, в этот раз - на саммите "большой двадцатки" в Осаке. Однако в Кремле, комментируя заявление Трампа, сообщили, что о подготовке встречи двух президентов речи не идёт.
Саммит G20 должен пройти в Японии в конце июня. О том, что именно в Осаке Трамп хочет провести "встречу на ногах" с Владимиром Путиным, ранее сообщал и Белый дом. И вот о возможной встрече снова упоминает президент США.
Между тем американцы никакой инициативы в этом вопросе не проявляли и о подготовке такой встречи речи не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В этом плане пока никаких новостей нет. Американцы ничего не инициировали. Каких-либо предложений от них мы не получали, поэтому не ведётся подготовка какой-то отдельной встречи на "двадцатке", - цитирует слова Пескова "РИА Новости"
Замглавы МИД России Сергей Рябков также заявлял ранее, что американская сторона не обращалась к России по вопросу проведения полноформатной встречи двух лидеров. Однако дипломат не исключает возможности того, что беседа Путина и Трампа "на ногах" в Осаке всё-таки состоится.
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