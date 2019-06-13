Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Где деньги, Зин?" Шота Горгадзе дал ироничный совет Форуму открытой Р...
Факты о том, как Путин размазывает "новую" Украину (П.и.К Наталья Коре...
И хочется, и колется: Американцы опять мечтают об Арктике
Климкин заявил, что возвращение Москвы в ПАСЕ противоречит защите прав человека
Главная / В мире

Трамп ждёт скорой встречи с Путиным. В Кремле об этом ничего не знают

13 июня 2019, 00:24  •  39 • В мире
Президент США в очередной раз подтвердил своё желание встретиться с российским лидером, в этот раз - на саммите "большой двадцатки" в Осаке. Однако в Кремле, комментируя заявление Трампа, сообщили, что о подготовке встречи двух президентов речи не идёт.
Саммит G20 должен пройти в Японии в конце июня. О том, что именно в Осаке Трамп хочет провести "встречу на ногах" с Владимиром Путиным, ранее сообщал и Белый дом. И вот о возможной встрече снова упоминает президент США.
"Я встречусь с Путиным на G20", - сообщил Трамп, подтвердив озвученные ещё в мае намерения.
Между тем американцы никакой инициативы в этом вопросе не проявляли и о подготовке такой встречи речи не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В этом плане пока никаких новостей нет. Американцы ничего не инициировали. Каких-либо предложений от них мы не получали, поэтому не ведётся подготовка какой-то отдельной встречи на "двадцатке", - цитирует слова Пескова "РИА Новости"
Замглавы МИД России Сергей Рябков также заявлял ранее, что американская сторона не обращалась к России по вопросу проведения полноформатной встречи двух лидеров. Однако дипломат не исключает возможности того, что беседа Путина и Трампа "на ногах" в Осаке всё-таки состоится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
12 июня 2019, 11:24
"Это скрывается": Тимошенко рассекретила детали украинской экономики
12 июня 2019, 17:39
«Часть разрядки в отношениях»: помогут ли усилия международных посредников снизить напряжённость между США и Ираном
12 июня 2019, 01:39
Спасёт ли Украину новая Верховная рада
13 июня 2019, 00:09
«Не намерены сдавать позиции»: почему в Пентагоне считают необходимым продолжать поставки оружия на Ближний Восток
12 июня 2019, 01:39
Кто и зачем в Европе ополчился на Макрона и Меркель
12 июня 2019, 21:09
"Не о политике - о войне". В день, когда Донбасс вспоминал своих погибших, ВСУ начали новую операцию
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 июня 2019, 00:09
Вопрос коалиции: сможет ли партия Зеленского сохранить лидерство до выборов в Раду
13 июня 2019, 00:09
«Не намерены сдавать позиции»: почему в Пентагоне считают необходимым продолжать пост...
13 июня 2019, 00:24
Привет, Зеля! Наступление ВСУ - сигнал Зеленскому, не контролирующему свою армию - во...
13 июня 2019, 00:24
"У нас есть для вас кое-что получше": Трамп пытается выбить "Северный ...
13 июня 2019, 00:24
Русский доброволец в Донбассе об укронацистах: настоящие животные (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возможного конфликта между Россией и США
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает строительству "Северного потока - 2"
08 июня 2019, 09:39
«Уничтожить сферу сотрудничества»: что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании
09 июня 2019, 02:09
Сирия 2.0: обстановка в Идлибе накалилась до предела
10 июня 2019, 10:39
Экс-главком ВМФ РФ объяснил, почему русские моряки невозмутимо загорали на борту "Адмирала Виноградова"
08 июня 2019, 09:54
"Эта наглость от слабости": Пушков жёстко осадил главу "Нафтогаза" за ультиматум "Газпрому"
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.