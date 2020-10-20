Трамп зажал деньги для церкви: Стало известно, сколько сэкономил президент США на благословении

19 октября американский президент посетил службу в евангелической церкви в Лас-Вегасе. Видео опубликовало агентство Reuters.

На кадрах хорошо видно, что у Трампа была с собой сотня долларов, предварительно разменянная на пять купюр. Он вытащил деньги из заднего кармана брюк, пересчитал их, а потом с очень грустным лицом отделил одну из зелёных бумажек и убрал в карман пиджака. По всему видно, что сделать это лидер США попытался максимально незаметно, будто само собой разумеющееся.

Оставшиеся деньги он положил в ведёрко для пожертвований.

Трамп зажал деньги для церкви, сэкономив 20 долларов. Любопытно, что чуть раньше эта евангелическая церковь благословила его на победу в выборах главы государства.