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Трамп зажал деньги для церкви: Стало известно, сколько сэкономил президент США на благословении
20 октября 2020, 13:00 • 79 • Политика
Трамп зажал деньги для церкви. Благословение на продолжение политической карьеры он получил, но и на этом он сэкономил. Стало известно, какую сумму. Она удивляет.
19 октября американский президент посетил службу в евангелической церкви в Лас-Вегасе. Видео опубликовало агентство Reuters.
На кадрах хорошо видно, что у Трампа была с собой сотня долларов, предварительно разменянная на пять купюр. Он вытащил деньги из заднего кармана брюк, пересчитал их, а потом с очень грустным лицом отделил одну из зелёных бумажек и убрал в карман пиджака. По всему видно, что сделать это лидер США попытался максимально незаметно, будто само собой разумеющееся.
Оставшиеся деньги он положил в ведёрко для пожертвований.
Трамп зажал деньги для церкви, сэкономив 20 долларов. Любопытно, что чуть раньше эта евангелическая церковь благословила его на победу в выборах главы государства.
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