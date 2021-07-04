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Трамп заявил об остановке "главного источника доходов" для России

04 июля 2021, 10:45  •  150 • Политика
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что во время его правления Вашингтону якобы удалось остановить "Северный поток - 2". Он добавил, что "трубопровод был самым главным источником доходов для России".
На митинге во Флориде, выступая перед своими сторонниками, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось остановить "Северный поток - 2". Случилось это якобы во время его правления.
А вот действующая вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом не препятствует реализации проекта, отметил Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американские телеканалы.
"И говорят, что Трамп не был достаточно жёстким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод", - заявил Трамп.
Он добавил, что "трубопровод был самым главным источником доходов для России".
"И я остановил его. А этот парень немедленно дал ему зелёный свет", - отметил экс-президент США, намекая на Джо Байдена.

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