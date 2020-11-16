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Трамп заявил о своей победе на выборах: Twitter поставил подножку
16 ноября 2020, 16:55 • 15 • Политика
Дональд Трамп завершил день сообщением о победе на выборах президента США. В то же время Twitter со ссылкой на некие "официальные источники" добавил, что заявление не соответствует действительности. Такая подножка от администрации соцсети…
Президент США Дональд Трамп снова заявил о своей победе на выборах в США. Таким образом, он претендует на второй срок и не отказывается от судебных споров. Надо сказать, что практически каждый день Трамп завершает подобным заявлением. В то же время общество в США раскололось. Так, в выходные состоялся "марш миллионов" в поддержку Трампа, где приняли участие и голосовавшие за демократа Джо Байдена: они атаковали республиканцев, после чего взаимных стычек было уже не избежать.
Вчера Трамп писал, что Джо Байден одержал победу на выборах в США только благодаря манипуляциям. И теперь эти манипуляции предстоит выявить. Сегодня Трамп добавляет: "Я победил на выборах!" Twitter уже по традиции помечает сообщение Трампа как сомнительное, добавляя: "В официальных источниках сообщается о других результатах выборов".
В такой двойственности США живут с момента окончания голосования на выборах президента США. С начала месяца победителя выявить так и не удалось.
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