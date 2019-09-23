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Трамп заявил о получении сыном Байдена денег от Украины и Китая
23 сентября 2019, 22:09 • 147 • Украина
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.
Reuters
«То, что сделал Байден, — это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая — много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена (на посту американского президента. — RT), потому что он отменит эту отличную (торговую. — RT) сделку, которую мы собираемся заключить», — цитирует РИА Новости Трампа.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы он «открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».
Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание разговора и «никакого давления не было».
Трамп, комментируя эти сообщения, заявил, что «не говорил ничего неправильного» в ходе разговора с Зеленским.
В свою очередь, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что если сообщения о давлении Трампа на Зеленского подтвердятся, импичмент может стать «единственным средством».
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