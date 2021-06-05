Трамп заявил, что теперь с Цукербергом за один стол не сядет

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что теперь с создателем самой крупной соцсети в мире Марком Цукербергом за один стол не сядет и ужинать не будет. На такое решение его сподвигла новость о сроках блокировки в Facebook.

Трамп пообещал не звать Цукерберга и его супругу на ужин в Белый дом "в следующий раз". Политик заявил, что с основателем Facebook отныне у него будет "только бизнес".

Любопытно, что до этого Дональд Трамп был достаточно осторожен в своих высказываниях по поводу возвращения в Белый дом. Более того, он не объявлял официально, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

Ранее стало известно о блокировке аккаунта Трампа в Facebook как минимум до января 2023 года. Экс-президент США назвал это актом цензуры, замалчиванием и издевательством, которое больше нельзя терпеть.

Срок бана Трампа 4 июня был существенно сокращён, ведь в прошлый раз учётные записи политика были заблокированы с пометкой "бессрочно". Впрочем, сейчас тоже есть нюанс. Трампу придётся соблюдать определённые условия. Так, если после восстановления доступа к странице он снова нарушит правила Facebook, то его ждут "усиливающиеся санкции", самой серьёзной из которых может быть полное удаление всех страниц и аккаунтов.