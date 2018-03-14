Трамп заявил, что США будут сражаться с инопланетянами

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У США могут появиться космические войска, заявил американский президент Дональд Трамп.

Сегодня американский лидер Дональд Трамп заявил, что у страны может появиться новый род войск, а точнее - самые настоящие космические войска. Которые будут бороться с инопланетными вторжениями, в том числе.

"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде, - заявил Трамп во время своего выступления в Калифорнии. - У нас даже могут быть космические силы. И это здорово".

По его словам, он сам не воспринимал эту идею серьезно. Но потом, поразмыслив, пришел к выводу, что это просто потрясающая задумка. Отметим, ранее сообщалось, что представители Пентагона и ВВС выступали против создания нового рода войск. Опасения прежде всего вызывали масштабные затраты на подобные перемены.