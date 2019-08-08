Трамп заявил, что сильный доллар - это плохо

Президент США Дональд Трамп раскритиковал высокий обменный курс американского доллара. Об этом глава Белого дома, по традиции, написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Вы можете подумать, что я, как президент США, очень рад крепкому курсу доллара. Но это не так!" - говорится в сообщении.

Трамп объяснил, что высокий курс доллара мешает американским компаниям конкурировать на равных условиях с компаниями других стран. При этом вину за это президент возложил на Федеральную резервную систему (ФРС) США, которая поддерживает высокие процентные ставки на американскую валюту. По его словам, каждый шаг ведомства был ошибочным.