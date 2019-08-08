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Трамп заявил, что сильный доллар - это плохо

08 августа 2019, 21:24  •  54 • Политика
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара. Он слишком высокий, и это мешает американским компаниям на международном рынке, считает глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал высокий обменный курс американского доллара. Об этом глава Белого дома, по традиции, написал на своей странице в социальной сети Twitter.
"Вы можете подумать, что я, как президент США, очень рад крепкому курсу доллара. Но это не так!" - говорится в сообщении.
Трамп объяснил, что высокий курс доллара мешает американским компаниям конкурировать на равных условиях с компаниями других стран. При этом вину за это президент возложил на Федеральную резервную систему (ФРС) США, которая поддерживает высокие процентные ставки на американскую валюту. По его словам, каждый шаг ведомства был ошибочным.
"Они (чиновники ФРС) были не правы на каждом шагу, но мы всё равно выигрываем. Только представьте, чего бы мы добились, если бы они делали всё правильно", - написал Трамп.

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