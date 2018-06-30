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Трамп заявил, что обсудит с Путиным Сирию, Украину и вмешательство в выборы

30 июня 2018, 02:09  •  42 • Украина

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине, а также тему приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы.

"Украину, Сирию, выборы <...> мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы", - сказал он, беседуя с репортерами на борту самолета по пути в штат Нью-Джерси. "Мы, может быть, поговорим [с Путиным] о том, что уступил [предыдущий президент США Барак] Обама", - продолжил глава администрации США, приведя в качестве примера Крым. "Президент Обама позволил этому случиться", - выразил убеждение Трамп. Его высказывания приводит пул журналистов, аккредитованных при Белом доме.

На вопрос, признают ли США Крым российским, президент ответил: "Мы посмотрим".

Трамп уже не первый раз затрагивает тему Крыма, увязывая это с политикой, которую проводил Обама. Так, 15 июня он указал, что "Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину". На взгляд Трампа, это объяснялось отказом Обамы применить военную силу против Сирии в 2013 году вопреки собственным предупреждениям в адрес Дамаска. "Никто даже не знает, что именно отдал [другим] президент Обама, когда не стал пересекать красную линию", - заметил Трамп.

Как заявила 15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "в РФ на всех уровнях было заявлено, причем неоднократно и регулярно, что обсуждение статуса Крыма - тема закрытая". "Если есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в конституцию РФ", - добавила она.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила в четверг пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд очень непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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