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Трамп заявил, что не выполнил рекомендации ВОЗ по коронавирусу и оказался прав
08 апреля 2020, 06:35 • 278 • В мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что не выполнил рекомендации ВОЗ по коронавирусу и всё равно закрыл границу для Китая на раннем этапе. Он уверен, что оказался прав в этой ситуации, а организацию обвинил в политической ангажированности.
Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в ошибочных рекомендациях по защите от коронавируса. Соответствующий пост глава Белого дома разместил в Twitter.
По его мнению, из-за плохих советов ВОЗ ситуация с распространением COVID-19 в Соединённых Штатах могла достичь ещё более катастрофических масштабов.
Фото: скриншот Twitter/Donald J. Trump
Он добавил, что организация получает финансирование большей частью от США, однако значительные суммы ей предоставляет и Пекин. В связи с этим американский президент заподозрил ВОЗ в политической ангажированности.
Трамп подчеркнул, что теперь в Белом доме будут пристальнее наблюдать за деятельностью организации.
РИА ФАН обратило внимание на то, как аргументы Трампа перекликаются с теми, которые ранее привело Wall Street Journal. В статье, опубликованной изданием утверждалось, что ВОЗ якобы пошла на поводу у китайских властей и тянула с объявлением пандемии коронавируса.
Ранее американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в интервью СМИ выдал весьма печальный прогноз для США по дальнейшему развитию ситуации с COVID-19, пишет Nation News.
Эксперт, основываясь на том, что сегодня происходит в Соединённых Штатах, и скорости распространения в стране вируса, не исключил, что им заразятся "миллионы". А вот летальный исход, как считает Фаучи, грозит сотням тысяч.
"Я бы сказал, что от ста до двухсот тысяч летальных случаев", - уточнил он в ответ на вопрос журналиста CNN.
Напомним, США с огромным отрывом возглавляют список по числу случаев коронавируса. По последним сведениям, количество заражённых в стране превысило отметку в 377 тысяч человек. От COVID-19 в Штатах умерло уже почти 12 тысяч граждан.
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