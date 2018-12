Трамп заявил, что не хочет субсидировать богатых союзников США

"Несколько сенаторов, которые думают, что я не люблю или не ценю другие страны, неправы. Я ценю. Что мне не нравится, так это то, что многие страны злоупотребляют своей дружбой с США - равно и по части военной безопасности, и по части торговли", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

В своем следующем твите президент США добавил: "Мы в значительной мере субсидируем вооруженные силы многих ОЧЕНЬ богатых стран по всему миру. В то же время эти страны всецело злоупотребляют США - и нашими налогоплательщиками - в вопросе торговли. Генерал Мэттис не считал это проблемой. Я считаю - и ее устраняют!"

Напомним, что 21 декабря 2018 года стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис в скором времени покинет свой пост. Уже с 1 января 2019 года исполняющим обязанности главы оборонного ведомства станет замглавы Пентагона Патрик Шанaхан.

