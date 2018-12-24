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Трамп заявил, что не хочет субсидировать богатых союзников США
24 декабря 2018, 23:54 • 61 • Политика
Дональд Трамп ответил на критику представителей американского сената, обвинивших его в неуважении к союзникам США. Он заявил, что "ценит" партнеров Вашингтона на международной арене - просто не хочет субсидировать вооруженные силы этих и без того богатых стран.
"Несколько сенаторов, которые думают, что я не люблю или не ценю другие страны, неправы. Я ценю. Что мне не нравится, так это то, что многие страны злоупотребляют своей дружбой с США - равно и по части военной безопасности, и по части торговли", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
В своем следующем твите президент США добавил: "Мы в значительной мере субсидируем вооруженные силы многих ОЧЕНЬ богатых стран по всему миру. В то же время эти страны всецело злоупотребляют США - и нашими налогоплательщиками - в вопросе торговли. Генерал Мэттис не считал это проблемой. Я считаю - и ее устраняют!"
Напомним, что 21 декабря 2018 года стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис в скором времени покинет свой пост. Уже с 1 января 2019 года исполняющим обязанности главы оборонного ведомства станет замглавы Пентагона Патрик Шанaхан.
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