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Трамп заявил, что не хочет субсидировать богатых союзников США

24 декабря 2018, 23:54  •  61 • Политика
Дональд Трамп ответил на критику представителей американского сената, обвинивших его в неуважении к союзникам США. Он заявил, что "ценит" партнеров Вашингтона на международной арене - просто не хочет субсидировать вооруженные силы этих и без того богатых стран.
"Несколько сенаторов, которые думают, что я не люблю или не ценю другие страны, неправы. Я ценю. Что мне не нравится, так это то, что многие страны злоупотребляют своей дружбой с США - равно и по части военной безопасности, и по части торговли", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
В своем следующем твите президент США добавил: "Мы в значительной мере субсидируем вооруженные силы многих ОЧЕНЬ богатых стран по всему миру. В то же время эти страны всецело злоупотребляют США - и нашими налогоплательщиками - в вопросе торговли. Генерал Мэттис не считал это проблемой. Я считаю - и ее устраняют!"
Напомним, что 21 декабря 2018 года стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис в скором времени покинет свой пост. Уже с 1 января 2019 года исполняющим обязанности главы оборонного ведомства станет замглавы Пентагона Патрик Шанaхан.
To those few Senators who think I don’t like or appreciate being allied with other countries, they are wrong, I DO. What I don’t like, however, is when many of these same countries take advantage of their friendship with the United States, both in Military Protection and Trade...
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.
....We are substantially subsidizing the Militaries of many VERY rich countries all over the world, while at the same time these countries take total advantage of the U.S., and our TAXPAYERS, on Trade. General Mattis did not see this as a problem. I DO, and it is being fixed!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

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