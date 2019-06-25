Трамп заявил, что может ударить по Ирану без одобрения конгресса

Однако, отметил американский лидер в интервью изданию The Hill, "ему нравится держать законодателей в курсе". Так он ответил на вопрос журналиста издания о своих полномочиях, позволяющих ему начать военные действия.

Своим заявлением Трамп оспорил слова спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пэлоси, утверждавшей, что для подобных операций президенту обязательно требуется согласие законодателей. "Я с этим категорически не согласен", - парировал Трамп.

Своё заявление Пелоси сделала в минувшую пятницу, когда президент США, узнав о том, что иранские военные сбили американский беспилотник, сначала отдал приказ о нанесении удара по Ирану, а затем сам же его и отменил.

"Я был достаточно близок к принятию такого решения, но в последний момент всё-таки не стал этого делать.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп поспорил со своими "ястребами" и отменил удар по Ирану за 10 минут до запланированной атаки. Предполагается, что удар должен был наноситься по трём объектам на территории страны. "Эти люди хотят втянуть нас в войну, отвратительно", - приводятся в публикации слова американского президента.

Позднее в Twitter Трамп поспорил с трактовкой издания. "Я не отменял удар по Ирану, там неверно сообщают, а лишь приостановил его на этом этапе", - пояснил он.