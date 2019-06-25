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Трамп заявил, что может ударить по Ирану без одобрения конгресса
25 июня 2019, 11:24 • 7 • В мире
Для того чтобы нанести удар по Ирану, Трампу не понадобится одобрение конгресса, этот вопрос он может решить сам - полномочий у президента США для этого вполне достаточно.
Однако, отметил американский лидер в интервью изданию The Hill, "ему нравится держать законодателей в курсе". Так он ответил на вопрос журналиста издания о своих полномочиях, позволяющих ему начать военные действия.
Своим заявлением Трамп оспорил слова спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пэлоси, утверждавшей, что для подобных операций президенту обязательно требуется согласие законодателей. "Я с этим категорически не согласен", - парировал Трамп.
Своё заявление Пелоси сделала в минувшую пятницу, когда президент США, узнав о том, что иранские военные сбили американский беспилотник, сначала отдал приказ о нанесении удара по Ирану, а затем сам же его и отменил.
"Я был достаточно близок к принятию такого решения, но в последний момент всё-таки не стал этого делать.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп поспорил со своими "ястребами" и отменил удар по Ирану за 10 минут до запланированной атаки. Предполагается, что удар должен был наноситься по трём объектам на территории страны. "Эти люди хотят втянуть нас в войну, отвратительно", - приводятся в публикации слова американского президента.
Позднее в Twitter Трамп поспорил с трактовкой издания. "Я не отменял удар по Ирану, там неверно сообщают, а лишь приостановил его на этом этапе", - пояснил он.
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