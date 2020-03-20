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Трамп заявил, что может спасти Россию, но пока не стал

20 марта 2020, 05:35  •  10 • Политика
Трамп заявил, что США вмешаются в ситуацию на рынках в нужное время. "Это очень плохо для России. Я вмешаюсь, когда это будет необходимо", - сказал глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия ведут войну за цены на нефть, в которую он "вмешается в подходящее время". Слова главы Белого дома прозвучали на брифинге в Вашингтоне.
Трамп отметил, что ситуация на рынках с ценами на нефть "разорительна для России", потому, что "нефть - это основа экономики России". Он подчеркнул, что "нефтяная война" с Эр-Риядом - это не очень хорошо для Москвы.
"Это очень плохо для России. Я вмешаюсь, когда это будет необходимо", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Также президент США не упустил случая выступить с обвинениями в адрес Китая. Трамп утверждает, что в глобальной эпидемии коронавируса виноват Пекин, который своевременно не проинформировал мировое сообщество о появлении новой болезни.
"Это (распространение вируса) можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад... к сожалению, они (Китай) не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает", - сказал глава Белого дома.

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