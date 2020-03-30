Трамп заставит Британскую империю заплатить за всё - Леонков

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну. Слова американского лидера прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отмечает, что фоне борьбы с коронавирусом Трамп не забывает "троллить" своих международных партнёров. Так, американский лидер отказался бесплатно обеспечивать защиту британскому принцу Гарри и его жене Меган Маркл. Те покинули Британию, отказавшись от титулов, чтобы жить в Канаде, а теперь перебрались в США.

"Они покинули Канаду и приехали в США, однако Америка не будут платить за их охрану. Они должны заплатить!" - цитирует Алексей Леонков слова президента США на своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".

Эксперт добавил, что платить придётся, разумеется, британской королеве. Та хоть и является одной из богатейших женщин мира, но при этом довольно бережлива. Правда, Леонков сомневается, что в этот раз ей удастся сэкономить.