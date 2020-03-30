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Трамп заставит Британскую империю заплатить за всё - Леонков

30 марта 2020, 22:35  •  65 • Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги. Расплачиваться за безопасность принца и его жены придётся Британской империи, уверен военный эксперт Алексей Леонков. "С Трампом крохоборничать не получается", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну. Слова американского лидера прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Он отмечает, что фоне борьбы с коронавирусом Трамп не забывает "троллить" своих международных партнёров. Так, американский лидер отказался бесплатно обеспечивать защиту британскому принцу Гарри и его жене Меган Маркл. Те покинули Британию, отказавшись от титулов, чтобы жить в Канаде, а теперь перебрались в США.
"Они покинули Канаду и приехали в США, однако Америка не будут платить за их охрану. Они должны заплатить!" - цитирует Алексей Леонков слова президента США на своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
Эксперт добавил, что платить придётся, разумеется, британской королеве. Та хоть и является одной из богатейших женщин мира, но при этом довольно бережлива. Правда, Леонков сомневается, что в этот раз ей удастся сэкономить.
"С Трампом крохоборничать не получается", - пишет эксперт.

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