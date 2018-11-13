Трамп запутался с женщинами

Попытка демократов подвести президента США Дональда Трампа под импичмент может ударить по ним еще сильнее, чем по Трампу

Автор:

Латышев Сергей

Палата представителей конгресса США, которую поставили под свой контроль по итогам промежуточных выборов демократы, займется «грязным бельем» президента США Дональда Трампа: женщины, бизнес-нарушения, изгнание устранившегося от «русского расследования» генпрокурора Джеффа Сешнса, миграционные указы и многое другое. Именно этим, а не реальными проблемами страны будет заниматься теперь нижняя палата американского парламента. Цель — попытка подвести под импичмент или добиться под угрозой импичмента досрочного ухода нынешнего хозяина Белого дома.

Возможный итог — самодискредитация демократов и очередная победа республиканцев на следующих президентских выборах.

Переходящая с нового года под контроль демократов Палата представителей конгресса США готовится начать расследование в отношении участия президента Трампа в денежных выплатах бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд и экс-модели журнала «Плейбой» Карен Магдугал — в обмен на молчание об интимных отношениях, которые якобы были с ними у нынешнего хозяина Белого дома. Об этом сообщают американские СМИ.

Женщины — ахиллесова пята президента Дональда Трампа. Фото: www.globallookpress.com

Капкан для Трампа, много капканов

Трамп, дескать, согласно The Wall Street Journal, не только знал о том, что такие выплаты обеим шантажисткам производил его бывший адвокат Майкл Коэн, но и лично в этом участвовал. Это якобы «установили» «сломавшие» Коэна сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера. Лихим арестом с нарушением многих законных процедур «костоломы Мюллера» настолько потрясли и напугали Коэна, что адвокат очень быстро начал «сотрудничать со следствием» и дает именно те показания на Трампа, которые нужны Мюллеру. Президент со своей стороны утверждает, что ничего не знал, и деньги сотрудницам секс-индустрии Коэн платил свои.