Трамп запустил Эрдоганом в Макрона

Автор:

Латышев Сергей

США и Франция, которую обещает поддержать Евросоюз, находятся на пороге торговой войны, имеющей и серьёзный политический подтекст. Он связан не с вопросами торговли, а с чистой геополитикой. Поскольку именно Франция оказалась в авангарде начинающейся эмансипации Европы от гегемонии США. Последнее происходит потому, что американцы при президенте Дональде Трампе и даже его предшественниках стали откровенно злоупотреблять своим положением в чисто эгоистических целях, что никому не понравилось, и слишком уж откровенно использовать НАТО для продавливания своих интересов.

Но формально речь в разгорающейся торговой войне идёт о другом: французских сырах, винах, косметике и шампанском, с одной стороны, и крупнейших американских компаниях, предлагающих цифровые услуги — с другой.

Это называется торговая война

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары (63 позиции) на сумму около 2,4 миллиарда долларов, говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах. В числе товаров, на которые могут быть введены дополнительные пошлины до 100%, фигурируют сыры, шампанское, молочная продукция, косметика, сумки, фарфор.

Всё это может стать реальностью в начале следующего года. Франция наказывается как «несправедливый торговый партнёр» за «дискриминацию» таких американских компаний, как Google, Apple, Facebook и Amazon. Глава ведомства Роберт Лайтхайзер объявил об этом уже как о состоявшемся решении. Оно призвано стать «сигналом» для других европейских стран, которые тоже ввели соответствующий налог — Австрии, Италии, а также Турции.

Президент США Дональд Трамп намерен лишить американцев французского сыра и вина. Фото: White House / Globallookpress

Эти меры объявлены в ответ на принятие летом 2019 года парламентом Франции законопроекта о налогообложении прибылей интернет-гигантов, полученных после 1 января 2019 года. Под его действие подпадают все (не только американские) компании, чей оборот превышает 750 миллионов евро в мире и 25 миллионов — во Франции, а также фирмы, занимающиеся онлайн-рекламой, интернет-торговлей, агрегаторы информации.

Президент США Дональд Трамп уже давно угрожал в ответ ввести санкции против французских вин. И вот теперь эти угрозы обретают реальные очертания. И они пользуются поддержкой — как американских законодателей, так и бизнеса.

«Французский налог на цифровые услуги является необоснованным, протекционистским и дискриминационным», — утверждается в совместном заявлении сенаторов Чарльза Грассли и Рона Уидена, членов финансового комитета Сената от республиканской и демократической партий.

Не понравилось всегда готовым к принятию по малейшему поводу жёстких ограничительных мер против любой страны американским законодателям, когда объектом «санкций», даже не настоящих, стали их собственные компании, чувствующие себя ещё лучше, чем дома, в любой стране. Особенно если её «защищают» от какой-нибудь вымышленной угрозы США. Или не вымышленной, но созданной политикой Вашингтона.

В Париже удивлены, хотя должны быть к такому готовы

В Париже делают вид, что удивлены действиями США. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, согласно агентству «Франс Пресс», назвал «странным следование логике санкций и торговой войны, в то время как у нас практически готово прекрасное соглашение в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по цифровому налогообложению». Париж рассчитывает на заключение данного соглашения в первой половине 2020 года, после чего планировал отменить свой национальный налог на цифровые услуги.

Как выяснил Ле Мэр у своего американского коллеги Стивена Мнучина, «на данный момент вопрос о санкциях не стоит», хотя это и так было ясно, ибо американским санкциям должна предшествовать определённая процедура. Французский министр назвал ожидаемые американские санкции против Франции «неприемлемыми», подчеркнув, что «это не та манера поведения, которую мы ожидаем от США по отношению к одному из их главных союзников».

Президент Франции Эммануэль Макрон взвалил на себя трудную задачу — добиться эмансипации Европы от США. Фото: White House / Globallookpress

Что это означает и почему?

Между тем ЕС, согласно Ле Мэру, готов «жёстко ответить» на объявленные пошлины США на французские товары. В этом его заверили представители Еврокомиссии. Это будет означать, что между США и ЕС стартует новый раунд торговой войны, которая, как, пожалуй, ничто другое, окончательно уничтожает «трансатлантическую солидарность».

Вашингтон даже не скрывает, что уже не относится к Парижу как к союзнику, тем более «главному», и это взаимно.

Перед началом юбилейного саммита НАТО в Лондоне Трамп повторил нарочитую грубость президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что это не у НАТО случилась «смерть мозга», а у французского президента Эммануэля Макрона. Оскорбив персонально президента Франции, президент США назвал «оскорбительной» честную характеристику Макрона положения дел в Североатлантическом альянсе. По отношению к «союзнику» так себя не ведут.

Происходящее на наших глазах пикирование Вашингтона и Парижа, стремящегося с некоторых пор не на словах, как Трамп, а на деле «поладить» с Россией, стало общим местом в отношениях США со странами, которые осмеливаются защищать свои национальные интересы. Ибо в Вашингтоне искренне убеждены, что иметь их позволено только самим американцам.

Ещё больше проблем, чем с Францией и ЕС, у США с Китаем. Ничего хорошего это мировой экономике не сулит и может кончиться только одним: объединением суверенных стран против диктата США. Макрон, Путин и Си Цзиньпин, хотя они очень разные, кажется, уже встали на этот путь.