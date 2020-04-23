Трамп запретил иностранцам работать в США

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Указ о приостановке иммиграции введен на два месяца

Президент США Дональд Трамп захлопнул дверь в Америку перед иностранцами. По его распоряжению, выдача грин-карт, дающих право мигрантам жить и работать в США, приостановлена на два месяца. В зависимости от развития ситуации запрет может быть продлен, предупредили в Белом доме.

"Это дает гарантию безработным американцам всех слоев общества, что они будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти", - пояснили в президентской администрации.

Указ не распространяется на иностранцев, уже имеющих иммиграционную визу США. Кроме того, отмечается, что для медиков, членов их семей и тех людей, которые могут помочь в борьбе с эпидемией коронавируса, будет сделано исключение, передает телеканал "МИР 24". Ранее Трамп заявил, что запретит въезд мигрантов в США, чтобы ослабить нагрузку на систему здравоохранения страны и снизить социальную напряженность.

По последним данным Университета Хопкинса, в США заболели коронавирусом уже более 837 тысяч человек, свыше 46 тысяч скончались. О ситуации с COVID-19 в России читайте в статье "Утро.ру".