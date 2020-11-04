Трамп заподозрил подвох с подсчётом голосов: "Вчера вечером я лидировал, часто с отрывом"

Президент США Дональд Трамп назвал "очень странным" свой проигрыш во многих ключевых штатах, которые контролируют демократы. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп указал, что изначально лидировал в этих штатах, однако затем они "волшебным образом" начали переходить на сторону его конкурента на выборах. Что ещё более подозрительно, источником дополнительных голосов за Джо Байдена стали голоса, присланные по почте.

Вчера вечером я лидировал, часто с отрывом, во многих ключевых штатах, которые контролируют демократы. Затем, один за другим, они начали волшебным образом от меня уходить. ОЧЕНЬ СТРАННО, - написал Трамп в Twitter.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в этом году американцев активно агитировали не приходить на избирательные участки, а проголосовать по почте. Команда Трампа видит в этом возможность для махинаций с голосами избирателей.