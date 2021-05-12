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Трамп записался в советчики Байдена из-за Израиля

12 мая 2021, 02:05  •  53 • Политика
Журналистка Юлия Витязева оценила заявление экс-президента США Дональда Трампа по поводу ситуации, сложившейся в Израиле. Тот высказался весьма категорично.
В своём Telegram-канале Юлия Витязева разместила скриншот заявления на английском языке и кратко перевела его для подписчиков.
Трамп считает, что мир становится всё более жестоким и нестабильным. Он называет Джо Байдена слабым. Главный аргумент - отсутствие поддержки Израиля, хотя США должны бы это делать. По мнению бывшего президента Штатов, его страна должна "решительно поддерживать право Израиля на самозащиту".
Витязева не удержалась от иронии, комментируя это заявление.
"В общем, сам Трамп сейчас бы всё быстро разрулил, но увы, теперь он может только давать советы", - написала она.
Ранее стало известно, что в Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки. Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло ещё 7 мая. Несколько арабских семей были по решению суда выселены из домов, которые они заняли незаконно. Палестинцы выступили против такой меры. Они начали противостояние с военными и полицией. Дальше со стороны сектора Газа полетели ракеты, что вызвало ответный огонь. СМИ обеих сторон то и дело публикую данные о числе раненых и погибших мирных жителей.

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