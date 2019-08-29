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Трамп заморозил военную помощь США Украине

29 августа 2019, 16:09  •  127 • В России

Президент США Дональд Трамп, как сообщают американские СМИ, распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Если выражаться более точными формулировками, он поручил проанализировать, используется ли эта помощь наилучшим для интересов США образом. Незалежной стоит ждать некоей ревизии со стороны американских сюзеренов, на время проведения которой и вплоть до окончательного решения о продолжении или пересмотре объемов и статей, финансовые потоки и поставки техники будут заморожены.

Напомним, в 2019-м объем военной помощи США запланирован в сумме 250 млн долларов США. На 2020-й сенат предусмотрел в оборонном бюджете на эти цели еще 300 млн. Всего же с 2014-го по настоящее время объем оказанной военной Вашингтоном Киеву военной помощи составил порядка 1,5 млрд. долларов США. Это сухпайки, бронежилеты и средства защиты, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», средства контрбатарейной борьбы и т.д.

Украинские эксперты сейчас утверждают, что это, дескать, не повлияет на американо-украинские отношения. Мол, Трамп, по их мнению, пытается склонить Украину к выдаче компромата на своего будущего соперника на выборах президента США демократа Джо Байдена. Но сами себе противоречат. Ведь если Трамп не получит желаемого, то и помогать впредь Киеву не будет. Дядька он с хорошей памятью и добрым его мало кто назовет.

Однако, все может иметь и сугубо прозаические корни, и может оказаться так, что в клетке с табличкой слон окажется именно слон. ВСУ то утрачивают, то нечаянно уничтожают и списывают поставляемую из США технику. Часть которой потом внезапно обнаруживается даже и не на Украине. Вне всяких отзывов, по возвращении в США американские инструкторы составляют подробные и тщательные доклады о том, что им стало известно на Украине. И патологические способности украинских военных «стибрить и продать» все, что попадает к ним руки уже давно притчей во языцех. И, если на украинских складах и в частях обнаружится большая недостача, то условия и объем поставок американской военной помощи Киеву вполне могут быть скорректированы. Не в лучшую для Украины сторону.

А пока, пока вся военная помощь Киеву со стороны Вашингтона заморожена.

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