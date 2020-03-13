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Трамп закрыл Америку для европейцев на месяц. Сделал лишь одно исключение

13 марта 2020, 06:35  •  39 • В мире
Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну иностранцам из Европы. Чрезвычайные меры приняли в связи с пандемией коронавируса. Правда, есть исключение: запрет не касается Великобритании. Кроме того, он не затронет обмен товарами и грузами между континентами.
Решением Дональда Трампа европейцам запрещён въезд в США. Запрет будет действовать месяц, его введут с пятницы, 13 марта. Об этом президент США заявил в телеобращении к нации. Ограничение будет касаться всех европейских стран, кроме Великобритании.
"Пожалуйста, помните, очень важно, чтобы все страны и предприятия знали, что торговля никоим образом не будет затронута 30-дневным ограничением на поездки из Европы. Ограничение останавливает людей, не товары", - заявил президент.
Напомним, в мире объявлена пандемия коронавируса. Зафиксировано около 118 тысяч случаев в 114 странах. Эпидемия началась из Китая, но сейчас там 77% выздоровевших. На втором месте по числу заражённых оказалась Италия: там около 12 тысяч случаев. На третьем - Иран с 9 тысячами больных, а затем Южная Корея с 7,7 тысячи случаев.
В России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у граждан России, вернувшихся из Италии, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению два гражданина КНР и гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, уточнили в оперштабе.

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