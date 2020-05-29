Трамп закроет Twitter? Президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп всё-таки подписал указ о регулировании работы социальных сетей. Отвечая на вопросы прессы, глава Белого дома не исключил, что может закрыть компанию Twitter.

Причиной для президентского указа стали многочисленные жалобы в адрес Twitter и других соцсетей по поводу цензурирования сообщений пользователей. В основном это касается представителей консервативных взглядов. Предположительно последней каплей стало то, что Twitter повесил значок "фейк" на одно из сообщений Трампа в этой соцсети.

Ранее соцсети прикрывались законом об этике в сфере коммуникаций, который освобождал платформы от ответственности за сообщения и контент пользователей. Однако с годами соцсети начали всё более жёстко цензурировать пользовательский контент, продвигать собственную политическую повестку и перестали быть просто платформами для размещения пользовательского контента.

"Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности" – объявил Трамп во время трансляции из Белого дома.

При этом он мягко намекнул, что может рассмотреть возможность закрытия компании Twitter, если она нарушит условия нового регулирования социальных сетей.