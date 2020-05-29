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Трамп закроет Twitter? Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
29 мая 2020, 11:55 • 90 • Политика
Трамп утвердил указ о регулировании работы соцсетей и не исключил, что закроет компанию Twitter.
Президент США Дональд Трамп всё-таки подписал указ о регулировании работы социальных сетей. Отвечая на вопросы прессы, глава Белого дома не исключил, что может закрыть компанию Twitter.
Причиной для президентского указа стали многочисленные жалобы в адрес Twitter и других соцсетей по поводу цензурирования сообщений пользователей. В основном это касается представителей консервативных взглядов. Предположительно последней каплей стало то, что Twitter повесил значок "фейк" на одно из сообщений Трампа в этой соцсети.
Ранее соцсети прикрывались законом об этике в сфере коммуникаций, который освобождал платформы от ответственности за сообщения и контент пользователей. Однако с годами соцсети начали всё более жёстко цензурировать пользовательский контент, продвигать собственную политическую повестку и перестали быть просто платформами для размещения пользовательского контента.
При этом он мягко намекнул, что может рассмотреть возможность закрытия компании Twitter, если она нарушит условия нового регулирования социальных сетей.
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