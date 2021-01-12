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Трамп закрепляет санкциями против Украины компромат на Байдена
12 января 2021, 12:00 • 183 • Украина
Независимо оттого, кто станет в итоге президентом Соединенных Штатов, администрация Дональда Трампа фиксирует и закрепляет с помощью санкций против Украины «украинский компромат» на Джо Байдена. Подробнее — в материале ФАН.
США ввели санкции
Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список семерых граждан Украины и еще четыре организации. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте министерства.
В список попали Дмитрий Ковальчук, Александр Онищенко, Александр Дубинский, Андрей Телиженко, Антон Симоненко, Константин Кулик и Петр Журавель. Среди организаций, попавших под американские санкции, — «Скептик» («Бегемот Медиа»), сайт NabuLeaks, «Эра-Медиа» и информационное агентство Only News.
Уточняется, что ограничительные меры были введены из-за «вмешательства» в американские выборы. В частности, эти люди и организации, по мнению американского ведомства, — часть связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с украинским депутатом Андреем Деркачом. Он признан в Соединенных Штатах российским агентом. Кроме того, ранее его внесли в санкционный список.
В мае Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена 2016 года.
Украинский компромат
Как отметил политолог Максим Жаров, уходящая администрация Дональда Трампа фиксирует и закрепляет с помощью санкций против Украины «украинский компромат» на следующего президента США Джо Байдена. Видимая незначимость украинских политиков и журналистов, попавших в санкционный список, компенсируется тем, что именно они дали повод в очередной раз заговорить о коррупционных связях семейства Байдена на Украине.
Политолог Андрей Иванов обратил внимание, что американцы не могут разобраться с самими собой, но это обуславливает еще более злую внешнюю политику. В США чуть не произошел государственный переворот.
Ранее ФАН приводил мнение, что США хотят использовать Петра Порошенко для свержения Владимира Зеленского. Если в 2014 году в США была поставлена задача оторвать Украину от России, то сейчас перед американцами стоит еще более важная миссия — не допустить тесного сотрудничества Украины и Китая.
Автор: Максим Вручный
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