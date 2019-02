Трамп захотел "собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор" РСМД

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах средней и меньшей дальности после того, как Вашингтон объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Слова прозвучали на выступлении главы Белого дома перед журналистами.

"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше. Конечно, я бы этого хотел", - сказал Трамп.

Заявление было сделано на фоне выхода Соединённых Штатов из действующего ДРСМД. В качестве предлога Вашингтон использовал бездоказательные обвинения России в нарушении договора. Решение о выходе ДРСМД горячо поддержали в военном блоке НАТО.

В частности, в своём заявлении Североатлантический альянс выступил с упрёком в адрес России из-за "нарушений" Договора о ракетах средней и малой дальности. В обращении говорится, что Россия якобы повинна в том, что Вашингтон в одностороннем порядке принял решение через полгода разорвать сделку.

"Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД", - сказано в сообщении.

Также представителей военного блока не устраивает, что Москва "отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению договора".

В НАТО подчеркнули, что якобы Россия будет нести ответственность за прекращение действия ДРСМД через полгода, если не уничтожит поддающимся проверке способом системы 9М729.

Отметим, что в конце января МИД и Минобороны России провели презентацию в подмосковном парке "Патриот", где показали крылатую ракету 9М729, из-за которой США хотят разорвать ДРСМД.

На презентации было ещё раз подчёркнуто, что 9М729 не нарушает ни одного из пунктов ДРСМД и использование этой ракеты в качестве повода для разрыва договора является юридически ничтожным.

