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Трамп захотел "собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор" РСМД
02 февраля 2019, 00:39 • 73 • Политика
Президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из ДРСМД, но при этом хотят заключить с Россией новый ракетный договор. "Надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше", - заявил глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах средней и меньшей дальности после того, как Вашингтон объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Слова прозвучали на выступлении главы Белого дома перед журналистами.
"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше. Конечно, я бы этого хотел", - сказал Трамп.
Заявление было сделано на фоне выхода Соединённых Штатов из действующего ДРСМД. В качестве предлога Вашингтон использовал бездоказательные обвинения России в нарушении договора. Решение о выходе ДРСМД горячо поддержали в военном блоке НАТО.
В частности, в своём заявлении Североатлантический альянс выступил с упрёком в адрес России из-за "нарушений" Договора о ракетах средней и малой дальности. В обращении говорится, что Россия якобы повинна в том, что Вашингтон в одностороннем порядке принял решение через полгода разорвать сделку.
"Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД", - сказано в сообщении.
Также представителей военного блока не устраивает, что Москва "отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению договора".
В НАТО подчеркнули, что якобы Россия будет нести ответственность за прекращение действия ДРСМД через полгода, если не уничтожит поддающимся проверке способом системы 9М729.
Отметим, что в конце января МИД и Минобороны России провели презентацию в подмосковном парке "Патриот", где показали крылатую ракету 9М729, из-за которой США хотят разорвать ДРСМД.
На презентации было ещё раз подчёркнуто, что 9М729 не нарушает ни одного из пунктов ДРСМД и использование этой ракеты в качестве повода для разрыва договора является юридически ничтожным.
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