Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
Япония не хочет в тупик: Абэ готов отказаться от Кунашира и Итурупа
Так кого же я поддерживаю на выборах Президента?
Уничтожить Израиль: Армия Ирана заявила о готовности начать войну после нового о...
Главная / Политика

Трамп захотел поговорить с "туристами" в Париже, оказавшимися журналистами

21 января 2019, 13:09  •  8 • Политика
Сотруднику The Washington Post Дэну Бальцу удалось поговорить с президентом США по телефону в Париже в результате необычного стечения обстоятельств. Последний надеялся услышать "туристов", но те оказались журналистами.
В ночь с 18 на 19 января Джон Бальц и его коллега Джеймс Маколи сидели в одном из ресторанов Латинского квартала Парижа и обсуждали ситуацию в США. Внезапно сидевший за соседним столиком мужчина повернулся к журналисту и предложил "поговорить с президентом" по телефону.
Бальца это сильно удивило, поэтому он подумал, что речь идёт о главе Франции Эммануэле Макроне. Как выяснилось, рядом с представителями The Washington Post сидел журналист Джо Кернен, а на другом конце линии находился Дональд Трамп.
Кернен планировал взять у Трампа интервью на форуме в Давосе, однако из-за шатдауна делегация США отказалась от поездки. Президент решил извиниться перед представителем СМИ, а в ходе беседы услышал диалог "туристов".
Дэн Бальц прямо спросил Трампа о том, когда именно закончится шатдаун, однако глава государства отметил, что он не заинтересован в смягчении своей позиции по данному вопросу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

8
Источник
Похожие новости
21 января 2019, 00:09
Макрон защитился от взлома личной почты с помощью двухэтапной аутентификации - СМИ
20 января 2019, 20:54
"Полномасштабный кризис": Мэр Нью-Йорка призвал горожан готовиться к голоду
21 января 2019, 05:09
Буш призвал Трампа положить конец "шатдауну" после того, как ему пришлось кормить охрану за свой счет
Загрузка...
20 января 2019, 20:54
"Усложнили переговорный процесс, это точно": В Кремле ответили на заявление Японии о "переходе" Курил
20 января 2019, 15:56
"Мы бы и украинцев позвали": В Крыму прокомментировали предложение Меркель по Керченскому проливу
21 января 2019, 00:09
"Неправильный мальчик для битья": Германия не станет вмешивать в строительство "Северного потока - 2"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
19 января 2019, 00:09
Политологу Осташко начали поступать угрозы из-за высланной из России журналистки Бойко
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сердюкова и Васильевой
17 января 2019, 00:39
Елена Бойко: репортаж с Украины
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет Путина и как Запад пытался нажиться на Балканах
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
17 января 2019, 03:54
"Двенадцатикратный рост стоимости": МВФ заставит украинцев платить по 12 гривен за кубометр газа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.