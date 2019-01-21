Трамп захотел поговорить с "туристами" в Париже, оказавшимися журналистами

Сотруднику The Washington Post Дэну Бальцу удалось поговорить с президентом США по телефону в Париже в результате необычного стечения обстоятельств. Последний надеялся услышать "туристов", но те оказались журналистами.

В ночь с 18 на 19 января Джон Бальц и его коллега Джеймс Маколи сидели в одном из ресторанов Латинского квартала Парижа и обсуждали ситуацию в США. Внезапно сидевший за соседним столиком мужчина повернулся к журналисту и предложил "поговорить с президентом" по телефону.

Бальца это сильно удивило, поэтому он подумал, что речь идёт о главе Франции Эммануэле Макроне. Как выяснилось, рядом с представителями The Washington Post сидел журналист Джо Кернен, а на другом конце линии находился Дональд Трамп.

Кернен планировал взять у Трампа интервью на форуме в Давосе, однако из-за шатдауна делегация США отказалась от поездки. Президент решил извиниться перед представителем СМИ, а в ходе беседы услышал диалог "туристов".

Дэн Бальц прямо спросил Трампа о том, когда именно закончится шатдаун, однако глава государства отметил, что он не заинтересован в смягчении своей позиции по данному вопросу.