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Трамп захотел отплатить России? В США коронавирус убил 30,8 тысячи человек, но "трудно в Москве"

16 апреля 2020, 23:10  •  132 • В мире
Президент США Дональд Трамп, судя по его заявлению, захотел отплатить России за недавнюю помощь и заявил, что поможет России аппаратами ИВЛ. "Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем", - отметил он. И это на фоне того, что коронавирус уже убил в США 30,8 тысячи человек.
"Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции лёгких, - такое предположение высказал на брифинге президент США Дональд Трамп, отметив, что "им сейчас трудно в Москве". - Мы им поможем".
Если учесть, что не так давно именно Россия помогла американцам, направив самолёт с помощью для борьбы с COVID-19, заявление главы Белого дома выглядит как попытка отплатить России за "чрезвычайно любезный жест". Напомним, именно так в своё время Трамп и назвал помощь Москвы.
Впрочем, слова президента США выглядят весьма странно на фоне пугающих цифр статистики. Ведь американцам те же аппараты ИВЛ явно нужнее. По данным Университета Хопкинса, к утру 16 апреля в Соединённых Штатах коронавирус уже убил более 30,8 тысячи человек. Случаев заражения насчитывается уже 638 111. В России же число инфицированных составляет 24 490, а летальных исходов среди заражённых - около двухсот (198 случаев).

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