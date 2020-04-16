Трамп захотел отплатить России? В США коронавирус убил 30,8 тысячи человек, но "трудно в Москве"

"Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции лёгких, - такое предположение высказал на брифинге президент США Дональд Трамп, отметив, что "им сейчас трудно в Москве". - Мы им поможем".

Если учесть, что не так давно именно Россия помогла американцам, направив самолёт с помощью для борьбы с COVID-19, заявление главы Белого дома выглядит как попытка отплатить России за "чрезвычайно любезный жест". Напомним, именно так в своё время Трамп и назвал помощь Москвы.

Впрочем, слова президента США выглядят весьма странно на фоне пугающих цифр статистики. Ведь американцам те же аппараты ИВЛ явно нужнее. По данным Университета Хопкинса, к утру 16 апреля в Соединённых Штатах коронавирус уже убил более 30,8 тысячи человек. Случаев заражения насчитывается уже 638 111. В России же число инфицированных составляет 24 490, а летальных исходов среди заражённых - около двухсот (198 случаев).