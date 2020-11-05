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Трамп задержится в Америке надолго - Le Temps

05 ноября 2020, 16:45  •  130 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Даже победа Байдена будет означать его провал
Кандидат от демократов Джо Байден так и не стал для американцев "альтернативой" действующему президенту США Дональду Трампу. Даже в случае победы Байден не получит реального большинства: как минимум половина американцев поддержала политику разрушения прежних устоев, олицетворением которой 4 года назад стал Трамп.
То, что в 2016 г. многие восприняли как "историческое недоразумение" и итог "протестного голосования", в 2020 г. стало долгосрочной тенденцией. Среди американских избирателей оказался высокий спрос на "хаос и неразбериху".
"Четыре года безумия и даже эпидемия, унесшая жизни более 230 тысяч человек, не поставили под сомнение взгляды половины граждан Америки. Это ужасно",
– пишет швейцарская Le Temps. Для Европы "ужас" заключается в том, что даже победа Байдена не будет означать возвращения к стабильной и сбалансированной международной политике. В Сенате США сохраняется большинство за республиканцами, которые буду всячески мешать новому президенту. А если все-таки победит Трамп, то он от попыток "расшатать" международные устои и организации перейдет к их прямому уничтожению.
Впереди пора мировых потрясений, предрекают швейцарские журналисты. По их оценке, битва сторонников мирной политики с идеями "трампизма" будет очень долгой.
Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Пока лидирует Байден, но Трамп уже обратился в суд.

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