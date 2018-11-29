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Трамп задал Киеву неудобный вопрос про провокацию в Керченском проливе
29 ноября 2018, 09:24 • 594 • Политика
Президент США Дональд Трамп во время своего интервью задал вопрос о провокации в Керченском проливе. При этом для Киева вопрос абсолютно неудобный, поскольку речь шла о том, предупредили ли украинские суда Россию о своем проходе?
«Был вопрос - было ли предупреждение? Разве они [украинские суда] сообщили им, что они проходят?» - цитирует американского президента газета New York Post.
При этом Дональд Трамп заметил, что существует рабочая система подобного оповещения.
«Потому что у них есть система, я думаю. Она работает», - добавил глава Белого дома, отметив, что ситуация с задержанием украинских кораблей ему не нравится.
Любопытно было бы знать, что ответил Трампу на его вопрос Киев, поскольку ранее стало доподлинно известно: украинские моряки никакого сообщения о том, что намерены пройти Керченским проливом не давали, в акватории вели себя вызывающе, вторгшись на территорию России.
Кроме того, пограничниками ФСБ были обнародованы факты, доказывающие, что вся ситуация в проливе — чистой воды намеренная провокация. Особое внимание обращает спецслужба на то, что у украинских военных был на судне и приказ руководства скрытно пройти из Одессы в Бердянск, и шпаргалка о правилах России по проходу по Керченско-Еникальскому каналу.
Полная информация в специальной рубрике: Провокация в Керченском проливе.
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