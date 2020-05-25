Трамп: Я — худшее, что случилось с Россией, Путин не хочет моей победы на выборах

До выборов президента США остаётся меньше полугода, эта тема проскальзывает почти в каждом выступлении американских политиков. Не исключение — последнее интервью нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Беседуя с журналистской Шерил Аткиссон, 45-й президент в своей привычной манере сделал ряд взаимоисключающих заявлений:

— Я худшее, что случилось с Россией. Путин это понимает. Я нахожу общий язык с Путиным, хотя, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл выборы [в нынешнем ноябре], но, по-моему, он хорошо ко мне относится, — высказал своё мнение магнат.

Ещё до выборов 2016 года он действительно предлагал «вместе с Россией сокрушить ИГИЛ [запрещённую террористическую организацию — ред.] в Сирии». Однако, въехав в Белый дом, Трамп предпринял ряд недружественных шагов — например, подписал закон об усилении антироссийских санкций. При нём же американские власти всячески препятствовали строительству российско-германского газопровода «Северный Поток-2».

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист: Белый дом проводит «большой размен» со оппонентами

— Эксперты давно пришли к выводу, что Трамп пытается достигнуть некоего компромисса со своими оппонентами из Демократической партии. Ранее те всячески раздували «дело о взломе выборов-2016 и связях с Кремлём», потом пытались объявить ему импичмент. Накануне новых выборов ему, конечно, очень желательно иметь прочный тыл.

Суть нынешнего «размена» в следующем: за демократами остаётся внешняя политика в Восточной Европе, в частности, Украина и «российский вопрос». В обмен на это противники Трампа не мешают ему в выстраивании внутренней политики, а также оставляют за республиканцами азиатское направление. Тем более, сам Белый дом наиболее приоритетным как раз и считает продолжение войны за экономическое доминирование с Китаем. Наконец, по Ближнему Востоку (например, «сделка века» с Израилем) решения принимаются коллегиально.

Нынешнее высказывание американского президента вполне укладывается в эту теорию. Его недружественный тон явно отражает взгляды Демпартии, считающей необходимым вытеснить Россию из международных отношений в Европе. В то же время президент оставил некоторое пространство для манёвра, подчеркнув, что «лично у него» с российским лидером сложились хорошие рабочие отношения. Это позволит в случае изменения политической конъюнктуры (скажем, если поражение «демократов» через полгода будет особенно разгромным) вовремя сманеврировать и вести уже свою, более самостоятельную и конструктивную политику на «московском направлении».