Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная / В России

Трамп: Я — худшее, что случилось с Россией, Путин не хочет моей победы на выборах

25 мая 2020, 19:20  •  20 • В России

До выборов президента США остаётся меньше полугода, эта тема проскальзывает почти в каждом выступлении американских политиков. Не исключение — последнее интервью нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Беседуя с журналистской Шерил Аткиссон, 45-й президент в своей привычной манере сделал ряд взаимоисключающих заявлений:

— Я худшее, что случилось с Россией. Путин это понимает. Я нахожу общий язык с Путиным, хотя, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл выборы [в нынешнем ноябре], но, по-моему, он хорошо ко мне относится, — высказал своё мнение магнат.

Ещё до выборов 2016 года он действительно предлагал «вместе с Россией сокрушить ИГИЛ [запрещённую террористическую организацию — ред.] в Сирии». Однако, въехав в Белый дом, Трамп предпринял ряд недружественных шагов — например, подписал закон об усилении антироссийских санкций. При нём же американские власти всячески препятствовали строительству российско-германского газопровода «Северный Поток-2».

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист: Белый дом проводит «большой размен» со оппонентами

— Эксперты давно пришли к выводу, что Трамп пытается достигнуть некоего компромисса со своими оппонентами из Демократической партии. Ранее те всячески раздували «дело о взломе выборов-2016 и связях с Кремлём», потом пытались объявить ему импичмент. Накануне новых выборов ему, конечно, очень желательно иметь прочный тыл.

Суть нынешнего «размена» в следующем: за демократами остаётся внешняя политика в Восточной Европе, в частности, Украина и «российский вопрос». В обмен на это противники Трампа не мешают ему в выстраивании внутренней политики, а также оставляют за республиканцами азиатское направление. Тем более, сам Белый дом наиболее приоритетным как раз и считает продолжение войны за экономическое доминирование с Китаем. Наконец, по Ближнему Востоку (например, «сделка века» с Израилем) решения принимаются коллегиально.

Нынешнее высказывание американского президента вполне укладывается в эту теорию. Его недружественный тон явно отражает взгляды Демпартии, считающей необходимым вытеснить Россию из международных отношений в Европе. В то же время президент оставил некоторое пространство для манёвра, подчеркнув, что «лично у него» с российским лидером сложились хорошие рабочие отношения. Это позволит в случае изменения политической конъюнктуры (скажем, если поражение «демократов» через полгода будет особенно разгромным) вовремя сманеврировать и вести уже свою, более самостоятельную и конструктивную политику на «московском направлении».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 22:20
В командовании украинской армией установлены 50 серийных преступников
24 мая 2020, 21:50
«Не американцам что-то говорить об этом»: в России ответили на слова советника Трампа о Калининграде
24 мая 2020, 22:20
Элла Памфилова: Проголосовать за поправки к Конституции можно будет из дома
24 мая 2020, 16:20
«Рисуют какой-то Мордор»: Алиханов ответил на сравнение Калининграда с «кинжалом в сердце Европы»
25 мая 2020, 14:20
«Он недостоин! Он нацистский агент!»: Соловьев отказал в интервью украинцу Гордону
25 мая 2020, 12:50
«Никому не пожелаю это пережить»: реаниматолог из Благовещенска о работе на скорой и жизни во время эпидемии COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызва...
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факт...
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
24 мая 2020, 19:55
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошниками под Житомиром
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
19 мая 2020, 07:55
Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
19 мая 2020, 23:55
"Феерический бред": На чём прокололся Стрелков-Гиркин в интервью Гордону, рассказал Бородай
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.