Трамп взял тайм-аут для разработки новой стратегии в отношениях с Ираном

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Данный шаг позволит Конгрессу и Белому дому подготовить более жёсткие ограничительные меры

Президент США Дональд Трамп неожиданно для многих оставил в силе заморозку санкционного режима в отношении Ирана сроком на 120 дней. Согласно информагентству Bloomberg, соответствующее решение американский лидер принял в четверг после консультаций с главным советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарём Рексом Тиллерсоном.

Непредсказуемый ход президента США

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Продление заморозки санкционного режима оставляет в силе соглашение 2015 года по ядерной программе Ирана, на пересмотре которого настаивают Израиль, Саудовская Аравия и другие страны ближневосточного региона, имеющие сложные отношения с Тегераном. В октябре 2017 года стало известно, что Вашингтон может выйти из ядерной сделки 2015 года и начать реализацию новой более жёсткой стратегии в отношении Ирана. Трамп тогда заявил, что Иран находится под контролем “режима фанатиков”, обвинил страну в невыполнении условий ядерной сделки, враждебности к Израилю, поддержке сирийского президента Башара Асада, ливанского шиитского движения “Хезболла”, йеменских хуситов и даже (что вообще попахивает абсурдом) террористической группировки “Аль-Каида” (запрещена в России - прим. ред).

Ввиду продолжавшихся в конце декабря 2017 - начале января 2018 года антиправительственных протестов в Иране, которые многими экспертами характеризовались как попытка организованной извне “цветной революции”, ожидалось, что усиление американских санкций в отношении Тегерана неминуемо. На это указывала и риторика Соединённых Штатов, представитель которых в Совбезе ООН открыто угрожала Ирану.

Тем не менее, Трамп пока отложил введение новых санкций в отношении Ирана. Эксперты не исключают, что это временный шаг, который позволит Конгрессу и Белому дому подготовить куда более жёсткие ограничительные меры в отношении непокорной воле мирового гегемона страны.

Президент США Дональд Трамп неожиданно для многих оставил в силе заморозку санкционного режима в отношении Ирана сроком на 120 дней. Фото: Curioso / Shutterstock.com

Александр Домрин: Трамп продолжает заигрывать с израильским лобби

По мнению политолога Александра Домрина, Дональд Трамп лавирует и продолжает заигрывать с израильским лобби. Эксперт убеждён в том, что в течение этих 120 дней будет рассматриваться вопрос не сколько об ужесточении санкций в отношении Ирана, сколько о нахождении баланса между интересами Трампа и США с одной стороны и интересами Израиля с другой.

Трампу мало есть на кого опереться в Соединенных Штатах. Он начинает заигрывать с израильским лобби. Потому что совершенно понятно, что Иран не представляет никакой угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов. Если Иран кому-то и не нравится, то это Израилю. А Трампу нужно на кого-то опереться. Но и здесь он начинает лавировать. Посмотрите, что получается: на 120 дней откладывается применение санкций против Ирана. За это время, с моей точки зрения, будет рассматриваться вопрос не столько об ужесточении санкций против Ирана, сколько о нахождении какого-то баланса между интересами именно Трампа и Соединенных Штатов с одной стороны и интересами Израиля. Вот в этом сейчас самая большая интрига. И это, кстати, не единственный случай, когда Трамп начинает лавировать и искать какие-то варианты компромиссов со своими оппонентами,

- высказал свою точку зрения в комментарии Царьграду Домрин.

“Иран пережил очень большие санкции, которые против него вводили Соединенные Штаты после революции 1979 года. Если вы вспомните, то один из телекомментаторов спрашивал у Мадлен Олбрайт: разве оправдано, что миллионы детей в Иране умирают из-за санкций? И госпожа Олбрайт, не моргнув глазом, отвечала: “Да, конечно, это оправдано”. Иран пережил самые худшие времена санкций от США, и ему мало что может грозить”, - добавил эксперт, подчеркнув при этом, что России также не мешало бы усвоить урок Ирана и вывести все свои сбережения в размере 105 миллиардов долларов из американских ценных бумаг.

Вячеслав Матузов: Американцы уже использовали против Ирана всё, что могли

В случае выхода США из международного соглашения по ядерной сделке с Ираном, в котором также были задействованы Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция, внешнеполитические позиции Вашингтона будут ослаблены, и США вновь, как и в случае с Иерусалимом, самоизолируют себя от своих европейских союзников и партнеров, уверен политолог и дипломат Вячеслав Матузов.

Что касается Ирана, то по мнению эксперта, для него принципиально ничего не изменится, так как иранцы уже почти 40 лет пребывают под санкциями. И в этих условиях они смогли создать современную технологичную экономику. Матузов также высказал уверенность в том, что и Тегеран, и европейские союзники США сохранят приверженность соглашению 2015 года.

Американцы использовали против Ирана все доступные им меры воздействия, - подчеркнул в беседе с корреспнондентом Царьграда Матузов. - И санкции, и прямое поощрение Саддама Хусейна на войну против Ирана. Они снабжали его оружием, в том числе биологическим, ради того, чтобы свергнуть иранское правительство. Я думаю, что здесь практически ничего нового не может быть изобретено. На территории Сирии американцам будет затруднительно сделать какую-то гадость для Ирана, так как там находятся российские воздушно-космические силы, активно действует российская армия. Можно ожидать каких-то выпадов со стороны Израиля, например, нападения на позиции сирийской армии за то, что она сотрудничает с Ираном. Может быть, последуют ракетные удары по каким-то объектам, связанным с «Хезболлой», с Ираном. Но, я думаю, у Израиля хватит мудрости, чтобы не ввязываться в широкомасштабный конфликт в угоду американцам.

Собеседник Царьграда не обошёл вниманием и тему недавних антиправительственных акций в Иране. По его мнению, иранское общество достаточно консолидировано, и использование внешнего фактора не смогло его поколебать.

В основе иранского общества лежит исламская идеология, идеология имама Аятоллы Хомейни. И, поэтому, я думаю, что любой, кто будет отклоняться от этой идеологии, немедленно будет ограничен в политической активности в Иране. Я думаю, что иранский режим достаточно прочно чувствует себя внутри страны. И это показали последние события, когда попытались американцы, судя по всему, израильтяне, поднять на ноги оппозиционные силы. Какие оппозиционные силы выступили против Роухани? Это, прежде всего, курды, некоторая часть азербайджанцев - то есть, национальные меньшинства, которые, в общем-то, больше руководствовались национальными устремлениями,

- подытожил Матузов.

Павленко Дмитрий