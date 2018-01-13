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Трамп взял тайм-аут для разработки новой стратегии в отношениях с Ираном
13 января 2018, 01:54 • 113 • В мире
Данный шаг позволит Конгрессу и Белому дому подготовить более жёсткие ограничительные меры
Президент США Дональд Трамп неожиданно для многих оставил в силе заморозку санкционного режима в отношении Ирана сроком на 120 дней. Согласно информагентству Bloomberg, соответствующее решение американский лидер принял в четверг после консультаций с главным советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарём Рексом Тиллерсоном.
Непредсказуемый ход президента США
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Продление заморозки санкционного режима оставляет в силе соглашение 2015 года по ядерной программе Ирана, на пересмотре которого настаивают Израиль, Саудовская Аравия и другие страны ближневосточного региона, имеющие сложные отношения с Тегераном. В октябре 2017 года стало известно, что Вашингтон может выйти из ядерной сделки 2015 года и начать реализацию новой более жёсткой стратегии в отношении Ирана. Трамп тогда заявил, что Иран находится под контролем “режима фанатиков”, обвинил страну в невыполнении условий ядерной сделки, враждебности к Израилю, поддержке сирийского президента Башара Асада, ливанского шиитского движения “Хезболла”, йеменских хуситов и даже (что вообще попахивает абсурдом) террористической группировки “Аль-Каида” (запрещена в России - прим. ред).
Ввиду продолжавшихся в конце декабря 2017 - начале января 2018 года антиправительственных протестов в Иране, которые многими экспертами характеризовались как попытка организованной извне “цветной революции”, ожидалось, что усиление американских санкций в отношении Тегерана неминуемо. На это указывала и риторика Соединённых Штатов, представитель которых в Совбезе ООН открыто угрожала Ирану.
Тем не менее, Трамп пока отложил введение новых санкций в отношении Ирана. Эксперты не исключают, что это временный шаг, который позволит Конгрессу и Белому дому подготовить куда более жёсткие ограничительные меры в отношении непокорной воле мирового гегемона страны.
Президент США Дональд Трамп неожиданно для многих оставил в силе заморозку санкционного режима в отношении Ирана сроком на 120 дней. Фото: Curioso / Shutterstock.com
Александр Домрин: Трамп продолжает заигрывать с израильским лобби
По мнению политолога Александра Домрина, Дональд Трамп лавирует и продолжает заигрывать с израильским лобби. Эксперт убеждён в том, что в течение этих 120 дней будет рассматриваться вопрос не сколько об ужесточении санкций в отношении Ирана, сколько о нахождении баланса между интересами Трампа и США с одной стороны и интересами Израиля с другой.
- высказал свою точку зрения в комментарии Царьграду Домрин.
“Иран пережил очень большие санкции, которые против него вводили Соединенные Штаты после революции 1979 года. Если вы вспомните, то один из телекомментаторов спрашивал у Мадлен Олбрайт: разве оправдано, что миллионы детей в Иране умирают из-за санкций? И госпожа Олбрайт, не моргнув глазом, отвечала: “Да, конечно, это оправдано”. Иран пережил самые худшие времена санкций от США, и ему мало что может грозить”, - добавил эксперт, подчеркнув при этом, что России также не мешало бы усвоить урок Ирана и вывести все свои сбережения в размере 105 миллиардов долларов из американских ценных бумаг.
Вячеслав Матузов: Американцы уже использовали против Ирана всё, что могли
В случае выхода США из международного соглашения по ядерной сделке с Ираном, в котором также были задействованы Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция, внешнеполитические позиции Вашингтона будут ослаблены, и США вновь, как и в случае с Иерусалимом, самоизолируют себя от своих европейских союзников и партнеров, уверен политолог и дипломат Вячеслав Матузов.
Что касается Ирана, то по мнению эксперта, для него принципиально ничего не изменится, так как иранцы уже почти 40 лет пребывают под санкциями. И в этих условиях они смогли создать современную технологичную экономику. Матузов также высказал уверенность в том, что и Тегеран, и европейские союзники США сохранят приверженность соглашению 2015 года.
Собеседник Царьграда не обошёл вниманием и тему недавних антиправительственных акций в Иране. По его мнению, иранское общество достаточно консолидировано, и использование внешнего фактора не смогло его поколебать.
- подытожил Матузов.
Павленко Дмитрий
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