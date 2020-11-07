Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
Главная / Политика

Трамп взбеленился после проигрыша на выборах

07 ноября 2020, 22:05  •  110 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Республиканец намерен идти в суд
Американские СМИ, по традиции, объявляют победителей президентской гонки до обнародования официальных результатов. Так, согласно данным журналистов, 46-ым по счету президентом США становится Джо Байден. Однако Трамп не планирует сдаваться.
Президент заявил, что намерен обжаловать результаты выборов в суде.
"Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", – приводит его слова РИА "Новости".
Трамп заявил, что не СМИ решают, кто одерживает победу на выборах, а законы Америки, поэтому объявлять президентом страны Джо Байдена – преждевременная мера. Он отметил, что официально пока кандидат не признан победителем ни в одном из штатов. В штабе пока еще действующего президента заявили, что Байден слишком торопится объявить себя главой страны.
I WON THIS ELECTION, BY A LOT!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
"Я выиграл эти выборы с огромным преимуществом!", – заявил Трамп.
К слову, через несколько минут после появления в СМИ новостей о результатах Джо Байден заявил о своей победе и поменял информацию о себе в социальных сетях, добавив подпись "избранный президент". С победой первым его поздравил канадский премьер Джастин Трюдо.
Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020
"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны – близкие друзья, партнеры и союзники. У нас уникальные отношения на мировой арене. Я действительно с нетерпением жду возможности работать вместе и развивать это с вами двумя", – написал он.
Пока официальных результатов выборов президента США нет – предположительно, они появятся в понедельник. Согласно подсчетам СМИ, Дональд Трамп набрал 214 голосов выборщиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
07 ноября 2020, 11:05
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
07 ноября 2020, 01:00
"Последует в ближайшее время": МИД Белоруссии отреагировал на второй пакет санкций от ЕС
07 ноября 2020, 06:30
Пашинян не придумал ничего лучше? Воевать в Карабах едет женский полк
07 ноября 2020, 12:55
Раскрыта тактика Трампа по передаче власти после проигрыша
07 ноября 2020, 12:55
Москва вместе с Минском ответит Западу на санкции - СМИ
07 ноября 2020, 12:00
У Байдена отобрали 11 голосов: Часть СМИ снизила результат кандидата от демократов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2020, 03:10
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
07 ноября 2020, 04:40
Разбомбить Россию и Китай: Чудеса дипломатии от Помпео
01 ноября 2020, 02:45
Греф - часть будущей глобальной войны: О попытке бунта говорят "ОколоКремля"
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
01 ноября 2020, 21:05
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
06 ноября 2020, 05:45
Китай закрывает границу с Россией. Не пустят даже с визой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.